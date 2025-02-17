مفاجأة | الهدف الصيفي الكبير .. مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع نجم الهلال

هل تتم الصفقة في الميركاتو الصيفي؟..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يعمل العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، على التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي القادم.

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الهلال يُعاني من أزمات عديدة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ على الرغم من أنه لا يزال ينافس بقوة، على لقبي دوري روشن السعودي والنخبة الآسيوية.

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لكن.. العديد من لاعبي الزعيم الهلالي، دخلوا في مشاكل مع جماهير الفريق، كما أصدر النادي بيانًا، يشكك فيه بـ"نزاهة المنافسة"، وهو الأمر الذي صرح به مدربه جورج جيسوس أيضًا؛ ما يجعلهما مهددين بـ"العقوبات".