مفاجأة عن إصابة مبابي .. أربيلوا : رودريجو لن يلعب أمام ليفانتي وأكاديمية كاستيا هي الأفضل في العالم!

المدرب الذي جاء بشكل مؤقت خلفًا لتشابي ألونسو قال للصحفيين:"إنه يتحسن وفي حالة جيدة، وسيتواجد في قائمة الفريق أمام ليفانتي".

وأما عن الجاهزية البدنية عمومًا والخروج من كأس الملك:"لدي فكرة عن كل ما يقال، لو أراد أحد أن يفسر كلماتي كانتقاد لتشابي ألونسو فلن يتمكن من القيام بذلك، ما حدث أمام ألباسيتي كان نقصًا في الأفكار، وهناك بعض الجوانب البدنية التي يعتبر المسؤول عنها الآن هو أنا مع أنطونيو بينتوس المعد البدني".

وأضاف:"من الطبيعي أن أكون مسؤولًا عن ذلك بطبيعة عملي كمدرب لريال مدريد، سأعمل مع بينتوس لاستعادة أفضل نسخة من اللاعبين".

وفي سياق متصل تحدث أربيلوا عن جاهزية الجناح البرازيلي رودريجو أمام ليفانتي، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يتدرب لذلك لن يكون متاحًا.