وسط غضبه.. بند مفاجئ في عقد كريستيانو رونالدو يمنحه "حق الرحيل" عن النصر

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، على أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، داخل نادي النصر.

رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، غاب عن مباراة النصر ضد نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وقيل في البداية إن غياب الأسطورة البرتغالية، بسبب مشاكل بدنية وطبية؛ قبل أن تجمع كافة التقارير الإعلامية أن اللاعب "غاضب"، بسبب عدم دعم الفريق النصراوي في الميركاتو - عكس الأندية المنافسة -.