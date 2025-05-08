مفاجأة كبرى .. مدرب الهلال المحتمل يتحول إلى النصر و"الحسم أصبح قريبًا جدًا"

تطورات متسارعة في سوق المدربين..

يبدو أن صيف العام الحالي سيشهد الكثير من المفاجآت، في ملف انتقال النجوم والمدربين العالميين، إلى أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم ومدربي العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023.

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وبعد رونالدو.. انضم العديد من النجوم العالميين إلى أندية المملكة المختلفة، أبرزهم "كريم بنزيما (الاتحاد)، ساديو ماني (النصر) ورياض محرز (الأهلي)"؛ إلى جانب عددٍ من المدربين المشهورين كـ"لوران بلان، ستيفانو بيولي، فاتح تريم وجورج جيسوس"، إلا أن الأخير رحل عن الهلال، منذ أيامٍ قليلة للغاية.