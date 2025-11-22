قرر مغني الراب أوريلسان، إحياء الخصومة من جديد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، وذلك من خلال مقطع فيديو ساخر عبر حسابه على موقع "إنستجرام".
"لاحظت أن البعض لم يفهم ألبومي جيدًا".. مغني الراب أوريلسان يستخدم صورة مبابي للتهكم عليه من جديد!
الخلاف مستمر
التوتر بين أوريلسان وكيليان مبابي يأخذ منعطفاً جديداً. بعد أن بدا أن تبادلهم اللاذع قد خمد بعد أسبوعين، قرر مغني الراب الفرنسي أن يرد، ولكن بطريقته الخاصة: باللجوء إلى الفكاهة والتهكم والتصرفات المدروسة بعناية.
لا يكشف مقطع الفيديو الأخير الذي نشره على إنستجرام يوم الجمعة عن كواليس إنتاج ألبومه La Fuite en avant فحسب، بل يوجه أيضاً عدة انتقادات إلى المهاجم الفرنسي، الذي يبدو أنه لا يزال حساساً للغاية تجاه جملة معينة في إحدى الأغاني.
- AFP
فيديو مليء بالسخرية يعيد إحياء الخصومة
يحكي أوريلسان في هذا المنشور كيف أنشأ La Fuite en avant، وهو مشروع صدر في نفس الوقت مع فيلم Yoroï، الذي شارك في كتابته مع ديفيد توماشيفسكي.
تبدو الأجواء هادئة في البداية، قبل أن يخرج بجملة انتظرها الجميع: إشارة مباشرة، ولكنها تبدو بريئة، إلى كيليان مبابي.
"صدر فيلم Yoroï قبل ثلاثة أسابيع، وكذلك ألبوم La Fuite en avant قبل أسبوعين. ولاحظت أن هناك من لم يفهموا الألبوم جيدًا. وأنا لا أقصد أحدًا بعينه..."، يقول. وخلفه، تظهر صورة لمبابي معلقة على الحائط خلال هذه المقطوعة بالذات. وهو اختيار لا يدع مجالًا للشك.
في وقت لاحق من الفيديو، يعود أوريلسان إلى تلك العبارة الشهيرة من أغنية La Petite Voix: "سوف تغرق مدينتك مثل مباري".
أشعلت هذه الجملة فتيل الأزمة. لم يتقبلها مبابي، الذي أصبح المساهم الأكبر في نادي كاين، على الإطلاق. لكن مغني الراب يصر على أن هذه الأغنية جزء من مجموعة تأملية يتحدث فيها عن نفسه من خلال شخصية خيالية مزدوجة، شخصية مظلمة من المفترض أن تهينه لتسلط الضوء على انحرافاته.
ويؤكد : "ما تمت إثارته مؤخرًا لا يمثل رأيي... حتى لو كنا حالياً في المرتبة العاشرة في بطولة الدوري الوطني وتم إقصاؤنا مؤخراً من كأس فرنسا من قبل فريق... بايو".
النبرة لاذعة ولكنها ليست عدائية أبدًا. إنها طريقة له ليقول إنه ليس لديه حسابات ليصفيها، مع السماح لنفسه ببعض المزاح.
ويتابع: "هل تريدون معرفة مستوى فريق بايو في كرة القدم؟ ها هو لاعبهم الجديد!"
ثم ينتقل الفيديو إلى ركلة جزاء أخطأها خلال مباراة خيرية أقيمت في نهاية الأسبوع الماضي، نظمت في إطار Stream for Humanity. سخرية ذاتية في محلها.
- Getty Images
رد على هجمات مبابي... دون ذكر اسمه قط
عندما صدر ألبوم أوريلسان، رد مبابي على الفور على منصة "إكس". كانت نبرة الرد حادة، بعيدة كل البعد عن روح الدعابة التي استخدمها مغني الراب:
"أنت مرحب بك لـ"إنقاذ" المدينة التي تحبها كثيرًا يا أوريلسان. ملاحظة: هذا الرجل لم يفعل سوى التوسل إلينا للسماح له بالدخول بنسبة 1٪ دون دفع أي شيء لأنه لا يملك فلسًا واحدًا، ولكن لكي يحافظ على صورته الجيدة كالفتى الصغير من نورماندي".
لقد فاجأت هذه الردود الكثيرين بسبب عدوانيتها. بدا اللاعب الدولي الفرنسي مصمماً على تصفية حساباته علناً، في حين ظل أوريلسان صامتاً.
خلال آخر تجمع للمنتخب الفرنسي، تجنب مبابي أي استجابة: "لا شيء لأقوله، لا يهمني الأمر".
جملة أعطت الانطباع بأن القصة ستنتهي عند هذا الحد. لكن الفيديو الذي نُشر يوم الجمعة يثبت أن مغني الراب لم ينتهِ بعد. بدون إهانات أو هجمات شخصية، يلعب على وتر السخرية، ويعرض الصور التي يريد أن يظهرها ويأخذ الجمهور شاهداً. طريقة للحفاظ على السيطرة على هذا "الصراع" الذي لم يسع إليه أبدًا، لكنه بالتأكيد لن يتركه يمر.
- AFP
منافسة إعلامية قد تستمر
تقدم هذه السلسلة حلقة جديدة من علاقة غريبة بين شخصيتين قويتين، كل منهما راسخ في مجاله. أحدهما يستخدم السخرية، والآخر يرد بصرامة. لا شيء يشير إلى أن القضية ستنتهي الآن. وإذا كانت الأغاني القادمة لأوريلسان تحتوي على تلميحات أخرى، فقد تستمر المنافسة.