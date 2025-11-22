"لاحظت أن البعض لم يفهم ألبومي جيدًا".. مغني الراب أوريلسان يستخدم صورة مبابي للتهكم عليه من جديد!

يحكي أوريلسان في هذا المنشور كيف أنشأ La Fuite en avant، وهو مشروع صدر في نفس الوقت مع فيلم Yoroï، الذي شارك في كتابته مع ديفيد توماشيفسكي.

تبدو الأجواء هادئة في البداية، قبل أن يخرج بجملة انتظرها الجميع: إشارة مباشرة، ولكنها تبدو بريئة، إلى كيليان مبابي.

"صدر فيلم Yoroï قبل ثلاثة أسابيع، وكذلك ألبوم La Fuite en avant قبل أسبوعين. ولاحظت أن هناك من لم يفهموا الألبوم جيدًا. وأنا لا أقصد أحدًا بعينه..."، يقول. وخلفه، تظهر صورة لمبابي معلقة على الحائط خلال هذه المقطوعة بالذات. وهو اختيار لا يدع مجالًا للشك.

في وقت لاحق من الفيديو، يعود أوريلسان إلى تلك العبارة الشهيرة من أغنية La Petite Voix: "سوف تغرق مدينتك مثل مباري".

أشعلت هذه الجملة فتيل الأزمة. لم يتقبلها مبابي، الذي أصبح المساهم الأكبر في نادي كاين، على الإطلاق. لكن مغني الراب يصر على أن هذه الأغنية جزء من مجموعة تأملية يتحدث فيها عن نفسه من خلال شخصية خيالية مزدوجة، شخصية مظلمة من المفترض أن تهينه لتسلط الضوء على انحرافاته.

ويؤكد : "ما تمت إثارته مؤخرًا لا يمثل رأيي... حتى لو كنا حالياً في المرتبة العاشرة في بطولة الدوري الوطني وتم إقصاؤنا مؤخراً من كأس فرنسا من قبل فريق... بايو".

النبرة لاذعة ولكنها ليست عدائية أبدًا. إنها طريقة له ليقول إنه ليس لديه حسابات ليصفيها، مع السماح لنفسه ببعض المزاح.

ويتابع: "هل تريدون معرفة مستوى فريق بايو في كرة القدم؟ ها هو لاعبهم الجديد!"

ثم ينتقل الفيديو إلى ركلة جزاء أخطأها خلال مباراة خيرية أقيمت في نهاية الأسبوع الماضي، نظمت في إطار Stream for Humanity. سخرية ذاتية في محلها.