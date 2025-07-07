جول يُسلط الضوء على موهوب جديد

في فرنسا، من المعروف منذ فترة طويلة أن ماغنس أكليوش البالغ من العمر 23 عامًا يتمتع بموهبة كبيرة، لكنه لم يصل إلى أفضل مستوياته إلا في الموسم الماضي. هذا الجناح، المعروف بلمسته الفنية وتمريراته الدقيقة، بدأ الآن في إضافة الكفاءة إلى لعبه.

كان موناكو موطنًا للعديد من الفنانين المشهورين مثل فرانسيس بيكون وفرناندو بوتيرو وكيس فيركاد. اليوم، لم يعد فنانو موناكو يقتصرون على النحاتين والرسامين، بل أصبحوا أيضًا لاعبي كرة القدم الذين يلعبون في ملعب لويس الثاني. أحد أحدث "الفنانين" في الإمارة هو ماغنس أكليوش، الذي قدم موسمًا جيدًا مع موناكو في الدوري الفرنسي. سجل الجناح 7 أهداف وصنع 12 تمريرة حاسمة في 43 مباراة. ومع ذلك، استغرق أكليوش وقتًا أطول قليلاً للوصول إلى هذا المستوى الجيد.

في إطار سلسلتنا المستمرة عن "الجواهر الخفية" في كرة القدم، يقدم جول كل ما تحتاج لمعرفته عن ساحر الجناح في موناكو، الذي يرتبط اسمه حالياً بالأندية الكبرى.