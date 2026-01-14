"كفى شائعات بحق الله!".. صديقة نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور تتحدث عن الزواج من نجم ريال مدريد

يقال إن فيني جونيور وفونسيكا كانا معًا منذ حوالي ثلاثة أشهر، ولكن في أكتوبر، أصدر الجناح البرازيلي اعتذارًا للمذيعة والمؤثرة بعد أن اكتشفت رسائل نصية غزلية بين النجم ونساء أخريات على هاتفه.

وقال في ذلك الوقت: "نمر جميعًا بلحظات تجعلنا نفكر وننمو. لقد مررت مؤخرًا بموقف جعلني أفكر وأدرك أن بعض السلوكيات لا تمثل الشخص الذي أريد أن أكونه أو نوع العلاقات التي أريد أن أبنيها".

وتابع: "فيرجينيا امرأة رائعة وأم مثيرة للإعجاب، وأشعر تجاهها بمودة واحترام كبيرين. منذ أن التقينا، جاءت إلى مدريد ثلاث مرات لرؤيتي، تاركة وراءها روتينها والتزاماتها وحياتها فقط لتكون معي. لقد قابلت أمًا رائعة وشريكة رائعة".

وأردف: "على الرغم من أننا لم نكن رسميًا ثنائيًا بعد، إلا أن هناك علاقة صادقة بيننا. لا أخجل من الاعتراف بأنني كنت مهملًا، وأنني لم أرد بالطريقة الأفضل التي كان بإمكاني الرد بها، وأنني خيبت أملها".

وختم حينها: "لهذا السبب، أريد أن أعتذر علنًا، بصدق، لأنني أفهم أن العلاقة الحقيقية لا توجد إلا عندما يكون هناك احترام وثقة وشفافية. الفكرة الآن هي إعادة كل شيء من جديد. بدون أكاذيب، بدون شجار، بدون أقنعة. مع الكثير من الحب والعاطفة والاحترام".