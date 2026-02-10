معركة الاغتيال النفسي: لامين يامال تحت الحصار المدريدي.. "من المنشطات واستغلال الأقزام إلى واقعة الاعتداء الجنسي"

بينما تنشغل شاشات العالم، بمراقبة سحر قدميه اللتين لا تعرفان الرهبة؛ تدور في كواليس "المطابخ الإعلامية" بالعاصمة الإسبانية مدريد، معركة من نوع آخر ضد جوهرة نادي برشلونة لامين يامال.

يامال الذي يبلغ من العمر 18 سنة فقط؛ أصبح "أيقونة برشلونة" - الغريم التاريخ للعملاق العاصمي ريال مدريد -، في وقتٍ قياسي للغاية.

تحوُل يامال إلى "أيقونة كروية" لبرشلونة، في هذا الوقت القياسي، بالإضافة إلى تألُقه الكبير فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ يبدو أنه أزعج خصومه، الذين بدأوا يستهدفونه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونحن سنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة؛ استعراض ما يُمكن تسميته بـ"استراتيجية الاغتيال النفسي"، ضد لامين يامال..