"معجزة كريستيانو رونالدو أبرزها" .. أغرب توقعات اليورو من الحيوانات واللاعب العراف إلى الكمبيوتر العملاق

التوقعات وكرة القدم وجهان لعملة واحدة..

بالطبع.. لا أحد منا يستطيع التنبؤ بالمستقبل؛ إلا أن "التوقعات في كرة القدم"، أصبحت وسيلة لزيادة التشويق والإثارة، في اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

لذلك.. نجد منذ سنواتٍ طويلة، الكثيرون يستعينون بالحيوانات والمنجمين؛ من أجل "توقع" نتائج المباريات، أو الفائزين بالألقاب المحلية والقارية والعالمية.

ومع التطور الكبير الذي يشهده العالم؛ تحولت هذه "التوقعات"، من الحيوانات والمنجمين إلى طرق أكثر علمية، تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وكأس أمم أوروبا "اليورو"؛ البطولة الأكثر استخدامًا لسياسة "التوقعات"، سواء بالطرق القديمة أو الحديثة؛ حيث بدأت هذه الظاهرة، منذ نسخة 2008 تقريبًا.

وقبل أيام من انطلاق نسخة "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها؛ ظهرت مجموعة من الأساليب الجديدة في التوقعات والتنبؤات الغريبة؛ بشأن البطل المرتقب.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL" من ناحيتها، أغرب التوقعات والتنبؤات في بطولة كأس أمم أوروبا، منذ عام 2008 وحتى 2024..