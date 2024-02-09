"مطرب ولاعب موقوف ومدرب الفضائح" .. محمد نور الجديد يقود كتيبة "النجوم البارزة" في كأس آسيا

نجوم برزت في كأس أمم آسيا بشكل مفاجئ..

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أثبتت دولة قطر مرة أخرى، نجاحها الكبير في استضافة أهم الأحداث الرياضية؛ فبعد التنظيم المبهر لكأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط؛ قدّمت نسخة استثنائية في أمم آسيا 2023.

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كأس أمم آسيا التي كانت من المقرر أن تُلعب في الصين، خلال الصيف الماضي؛ انتقلت إلى الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

نجاح القطريون في البطولة الآسيوية، لم يتوقف عند التنظيم أو الحضور الجماهيري؛ بل أيضًا ظهر في المستوى الفني الرائع خلال البطولة؛ حيث اتسمت معظم المباريات بـ"الإثارة والندية"، بين مختلف المنتخبات.

حتى أن نسخة قطر 2023؛ كتبت ميلاد منتخبات آسيوية جديدة، سيتم وضع ألف حساب لها مستقبلًا؛ مثل طاجيكستان وفلسطين، والأردن الذي تأهل لأول مرة في التاريخ إلى النهائي.

وعلى مستوى اللاعبين والمدربين؛ برزت عدة أسماء، لم يكن أحد يتوقع تألقها في البطولة الآسيوية؛ وهو ما تستعرضه النسخة العربية من موقع "GOAL" في السطورة التالية..