Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Soham Mukherjee و أحمد مجدي

"مصير محمد صلاح أصبخ مؤكدًا الآن!".. جيمي كاراجر يكشف تأثير إصابة إيزاك على مستقبل الملك المصري مع ليفربول

الدولي الإنجليزي السابق يتحدث عن مستقبل الملك المصري في قلعة أنفيلد

أشار جيمي كاراجر إلى أن رحيل محمد صلاح المرتقب في يناير أصبح الآن غير وارد، بحجة أن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ألكسندر إيزاك لم تترك لليفربول سوى هامش ضئيل للمناورة في الهجوم. 

فاز الريدز على توتنهام 2-1 في آخر مباراة لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن النتيجة طغت عليها صورة لاعبهم الأغلى في التاريخ وهو يغادر الملعب وهو يعرج من الألم. 

  • ما طبيعة إصابة إيزاك؟ وماذا قال ليفربول عن موعد عودته؟

    انتهى مساء إيزاك في غضون ثوانٍ. دخل اللاعب الدولي السويدي الملعب كبديل وافتتح التسجيل في ملعب توتنهام هوتسبير، مظهرًا لمحة من حسه التهديفي الحاد الذي أقنع ليفربول بكسر رقمه القياسي في الانتقالات للتعاقد معه من نيوكاسل في الصيف. لكن احتفاله بالهدف لم يحدث أبدًا. بدلاً من ذلك، أدى اصطدامه مع مدافع توتنهام ميكي فان دي فين إلى سقوطه على العشب. على الرغم من محاولة إيزاك مواصلة اللعب، كان الضرر واضحًا. تلقى العلاج على أرض الملعب قبل أن يتم مساعدته على الخروج، وتم تشخيص إصابته لاحقًا بكسر كبير سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

    وجاء في بيان النادي: "خضع ألكسندر إيساك اليوم لعملية جراحية ناجحة لإصابة تعرض لها يوم السبت. أصيب مهاجم ليفربول في صدام أثناء تسجيله الهدف الأول ضد توتنهام هوتسبير، واضطر إلى الخروج من الملعب. بعد التشخيص، أجريت له اليوم عملية جراحية في الكاحل الذي تعرض لكسر في الشظية. سيواصل إيساك الآن إعادة تأهيله في مركز تدريب AXA، دون تحديد موعد لعودته".

    • إعلان
  • Alexander Isak Micky van de VenGetty

    تأثير إصابة إيزاك على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

    كان هدف إيزاك ضد توتنهام هو ثاني أهدافه فقط هذا الموسم، وأشار كاراجر إلى أنه ربما كان أوضح دليل حتى الآن على جودته الحقيقية في قميص ليفربول. ومع ذلك، وبالنظر إلى إصابة إيزاك، فإن المدافع السابق للريدز مقتنع الآن بأن صلاح سيبقى في أنفيلد حتى يناير، على الرغم من الشائعات المستمرة عن ارتباطه بأندية سعودية. وقد اتهم المهاجم المصري مؤخرًا النادي بـ"التخلي عنه" بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، مما أدى إلى تزايد التكهنات حول مستقبله. ومع ذلك، يعتقد كاراجر أن الظروف الحالية تفرض الاستمرارية.

    وقال في برنامج " مونداي نايت فوتبول" على قناة سكاي سبورتس: "أعتقد الآن أن محمد صلاح سيبقى في النادي" .

    أقر كاراجر بأن ليفربول قد يبحث عن تعزيز قوته الهجومية، حيث تربطه التقارير بجناح بورنموث أنطوان سيمينيو. وأشار أيقونة ليفربول إلى أن توفر سيمينيو في يناير، بسبب بند الشراء المعلن عنه، قد يوفر "حلًا جيدًا" لغياب إيزاك دون التضحية بصلاح.

    وقال: "هناك احتمال كبير أن يعود هارفي إليوت من أستون فيلا على سبيل الإعارة أيضًا، وسواء كان ليفربول سيبحث عن مهاجم أو لاعب هجومي آخر... على سبيل المثال، [أنطوان] سيمينيو. ليفربول مرتبط به بشكل كبير أيضًا. أعتقد أننا جميعًا نعلم أن لديه شرطًا للبيع في يناير. ثم لديك لاعبين جناحين مثل صلاح و[كودي] جاكبو الذين لعبوا الكثير من المباريات في قلب الهجوم أيضًا".

    كما علق كاراجر على الاحتكاك المثير للجدل الذي أدى إلى إصابة إيزاك، وأبدى تعاطفه مع فان دي فين.

    قال كاراجر: "لقد قيل الكثير عن العديد من الالتحامات في المباراة من لاعبي توتنهام، والكثير منها لم يكن ذكيًا، لقد وضعت نفسي في مكان فان دي فين هناك، وهذا التحام كنت سأقوم به على الأرجح. عليك أن تحاول صده. إنه مثل نوع من المتابعة. لا أعرف أين يمكن أن يتوقع أي شخص أن تذهب قدمه. لكن عليه أن يقوم بهذا الالتحام. لا يمكنه أن يدع المهاجم يسدد الكرة في تلك الحالة. إنه حظ سيئ حقًا لإيزاك. ربما كانت هذه إحدى المرات الأولى التي رأينا فيها جودته الحقيقية في قميص ليفربول، لكنها كانت ضربة قوية حقًا".

  • Mohamed Salah EgittoGetty Images

    محمد صلاح يتألق مع منتخب مصر في كأس أفريقيا

    بينما تدور التساؤلات حول مستقبله مع ناديه، قدم صلاح مرة أخرى أداءً رائعًا لمصر على الساحة الدولية. تجاهل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مخاوفه بشأن ليفربول وسجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة الافتتاحية لمصر في كأس الأمم الأفريقية، ليحسم الفوز 2-1 على زيمبابوي. بعد أن ألغى عمر مرموش هدف التقدم المفاجئ للووريورز، سجل صلاح هدفًا في اللحظات الأخيرة ليمنح الفراعنة النقاط الثلاث. 

    تظل كأس الأمم الأفريقية هي اللقب الكبير الوحيد الذي يفتقده صلاح في مسيرته الحافلة بالإنجازات، وتكتسب هذه البطولة أهمية إضافية بعد أن انتهت النسخة السابقة في كوت ديفوار مبكرًا بالنسبة له بسبب إصابة في العضلة الخلفية. في تلك المناسبة، واجه انتقادات من القائد السابق أحمد حسن لتفضيله التزاماته مع ناديه.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    ما هي المباريات القادمة لليفربول؟

    يعود ليفربول الآن إلى المنافسات المحلية، حيث يواجه جدول مباريات صعب خلال فترة الأعياد سيختبر قوته. يستقبل ولفرهامبتون أنفيلد في 27 ديسمبر قبل أن يخوض ليفربول مباراة أخرى على أرضه ضد ليدز يونايتد. تتزايد التحديات مع مطلع العام الجديد، مع رحلات قادمة ضد فولهام وأرسنال، تليها مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بارنسلي. بالنسبة لأرني سلوت، المهمة واضحة ولكنها صعبة، مع غياب إيزاك وتزايد الضغط على الفريق في شهر يناير.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
وولفرهامبتون crest
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
0