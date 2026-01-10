مصر وكوت ديفوار | عفوًا أماد ديالو لست أفضل من دروجبا.. صلاح يحرج محرز ومرموش يوجه رسالة إلى جوارديولا!

بدأت الإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح عمر مرموش التس 4، وعزز المدافع رامي ربيعةجيل لمصر مبكراً في الدقيقة التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 32. وقبل نهاية الشوط الأول، عادت ساحل العاج للمباراة بهدف عكسي سجله أحمد فتوح بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، وسّع القائد محمد صلاح الفارق مجدداً بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 52، ليصعّب المهمة على الأفيال، الذين سجلوا هدف تقليص الفارق عن طريق جيلا دوي في الدقيقة.

بهذا الفوز الثمين، يضرب المنتخب المصري موعداً نارياً وثأرياً في نصف النهائي أمام "أسود التيرانجا" السنغال، في خطوة جديدة تقربهم أكثر من معانقة اللقب القاري الثامن.