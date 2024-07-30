مصر وإسبانيا | زيزو يعود إلى الحياة.. و"الغرور" يقود لاروخا صوب سيف الساموراي!

الفراعنة إلى ربع النهائي على رأس المجموعة..

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على نظيره الإسباني (2-1)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

سجل ثنائية الفراعنة إبراهيم عادل في الدقيقتين 40 و62، فيما أحرز صامويل أوموروديون هدف إسبانيا الوحيد في الدقيقة 90.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، ليضرب موعدًا مع ثاني المجموعة الرابعة (باراجواي - مالي - إسرائيل)، فيما توقف رصيد إسبانيا عند 6 نقاط، ليتأهل كوصيف ويواجه اليابان متصدر المجموعة الرابعة.