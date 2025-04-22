كشف أسرار غرف التوثيق المغلقة وزعم بمجاملة للهلال والنصر! .. الشباب يهدد باللجوء إلى "كاس" رسميًا

أزمة توثيق البطولات تشتعل..

أشعل نادي الشباب أزمة كبرى، قد تتصاعد أكثر في الأيام القادمة؛ وذلك بعد اعتماد فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، البطولات الرسمية لكل نادٍ.

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وعلى الرغم من هذا الاعتماد.. رفض فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الإعلان عن عدد بطولات كل نادٍ؛ تاركًا هذه المسؤولية للأندية نفسها، بناءً على "الوثيقة" التي تم اعتمادها.

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وتم تحذير جميع أندية السعودية، من الإساءة إلى أي نادٍ آخر أو الدخول في مقارنات؛ عند إعلان كل منهم، عدد بطولاته الرسمية.