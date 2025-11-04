تم التعرف على لاعب نادي سكونثورب يونايتد، جوناثان جوش، كأحد الأشخاص الذين أصيبوا في حادث طعن على متن قطار فائق السرعة كان يمر عبر كامبريدجشاير الأسبوع الماضي. وأكد النادي أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أصيب بجروح لا تهدد حياته ولا يزال في المستشفى حيث يتابع تعافيه. وهو أحد الضحايا المتعددين الذين تأثروا خلال الحادث الذي وقع بالقرب من هنتينجدون.
بجانب عدد من مشجعي نوتنجهم فورست .. لاعب كرة قدم بين ضحايا الهجوم المروع بالسكين على قطار متجه إلى لندن
طعن مروع يتسبب في إصابة 11 شخصًا ونقلهم إلى المستشفى
وقع الهجوم مساء السبت على متن قطار متجه من دونكاستر إلى لندن، مما أدى إلى إصابة 11 شخصًا يحتاجون إلى علاج في المستشفى. ووجهت السلطات إلى أنتوني ويليامز (32 عامًا) 10 تهم بالشروع في القتل عقب الحادث. ولا يزال أحد موظفي LNER في حالة حرجة ولكن مستقرة، بينما يواصل أربعة آخرون تلقي العلاج في المستشفى، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
وفي بيان رسمي، قال نادي سكونثورب يونايتد: "يؤكد نادي سكونثورب يونايتد أن اللاعب المسجل جوناثان جوش كان أحد ضحايا الهجوم المروع الذي وقع على قطار LNER متجه إلى لندن مساء السبت. ونؤكد أن جوناثان أصيب بجروح لا تهدد حياته نتيجة الهجوم، لكنه لا يزال في المستشفى. ونظرًا للتحقيقات الجارية، لا يمكننا تقديم مزيد من المعلومات في الوقت الحالي. جميع أعضاء النادي، من مجلس الإدارة والإدارة وزملائه في الفريق، إلى جانب جميع الموظفين وراء الكواليس، يتمنون لجوناثان الشفاء العاجل، كما يتمنون الشفاء العاجل لجميع الضحايا الذين كانوا على متن القطار".
- Getty Images News
راكب يصف مشاهد مروعة
وقد تم الكشف عن هوية ضحية أخرى، وهو ستيفن كريان (61 عامًا)، أحد مشجعي نادي نوتنجهام فورست، الذي حاول التدخل أثناء الهجوم. وفي حديثه لصحيفة ديلي تلجراف، قال: "كان في مهمة. كان يعرف ما يريد أن يفعله وكان عازمًا على القيام به. وفجأة أخرج السكين، فهرعت نحوه. حاولت لكمه. كنت أحاول إمساك ذراعه، لكنه ضربني على رأس". وأضاف كريان أنه بعد أن طُعن ست مرات، تمكن من اللجوء إلى حمام القطار حتى وصلت الشرطة المسلحة. "كان دافعي هو حماية الناس. كنت خائفًا، لكن الخوف زال، فأنت تفعل ما عليك فعله، وتتماشى مع الموقف".
مدير سكونثورب يقدم آخر المستجدات
قدم أندي بتلر، مدير فريق سكونثورب، مزيدًا من المعلومات على إذاعة BBC Radio Humberside. وقال: "لقد خضع لعملية جراحية في جزء من جسده الآن. ومن الواضح أن النادي يقف إلى جانبه. جميع اللاعبين يتمنون له الشفاء العاجل. لم يتمكن من الوصول إلى هاتفه بعد، أعتقد أن الشرطة أخذت جميع الأجهزة من الناس، لذلك لم نتواصل معه بعد، نعرف ذلك من خلال عائلته. نريد فقط أن نتمنى له كل التوفيق. إنه أمر فظيع. إنه أمر مؤلم حقًا".
المالك يُقدم الدعم
وقع عدد من مشجعي نوتنجهام فورست في هذا الحادث، حيث كان الفريق الذي يتخذ من لندن مقراً له في طريق العودة إلى دياره بعد مباراته مع مانشستر يونايتد يوم السبت. أصدر المالك إيفانجيلوس ماريناكيس بياناً خاصاً به لتقديم بعض كلمات الدعم لقاعدة المشجعين، مشيداً بشجاعتهم خلال تلك المشاهد المروعة.
وجاء في بيان النادي: "يدرك النادي أن العديد من الأفراد أظهروا شجاعة استثنائية ساعدت بلا شك في منع وقوع أضرار أكبر. وتقف عائلة نوتنجهام فورست بأكملها بقوة خلفهم وهم يتعافون من أحداث الأمس".
وأضاف ماريناكيس: "الجميع في نوتنجهام فورست مصدومون وحزينون للغاية لما حدث. إن الشجاعة والتضحية التي أظهرها مشجعونا في ذلك القطار تمثل أفضل ما في الإنسانية وأفضل ما في مجتمع نادينا. سوف نتأكد من أن أي مشجع تورط في هذا الحادث سيحصل على أي دعم مالي يحتاجه لتمكينه من الحصول على أفضل رعاية طبية ممكنة أثناء تعافيه. قلوبنا ودعواتنا مع جميع المتضررين".
جوش في طريقه إلى الشفاء
سيحتاج جوش إلى بعض الوقت للتعافي بعد تعرضه لقطع في العضلة ذات الرأسين بما وصف بأنه سكين مطبخ كبير. لم يسجل المدافع البالغ من العمر 22 عامًا في نادي سكونثورب إلا مؤخرًا، ولم يشارك بعد في أي مباراة رسمية مع الفريق الذي يلعب في الدوري الوطني. كان آخر ظهور له على مقاعد البدلاء في الفوز 4-0 على ترورو سيتي في سبتمبر، لكنه لم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين. تلقى الإنجليزي دعماً كبيراً من المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضه للهجوم، وسيشعر بالارتياح من كل التمنيات الطيبة. من غير المعروف متى سيعود إلى كرة القدم التنافسية، لكن سكونثورب يأمل في عودته في أقرب وقت ممكن.