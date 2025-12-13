الرحيل أم البقاء؟ روبرت ليفاندوفسكي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله في برشلونة

على الرغم من إصابتين عضليتين طفيفتين، غاب روبرت ليفاندوفسكي عن أربع مباريات فقط في جميع المسابقات خلال النصف الأول من الموسم. مع 8 أهداف و2 تمريرات حاسمة في 17 مباراة، يظل ليفاندوفسكي أحد أفضل هدافي برشلونة، حيث يتفوق عليه فقط فيران توريس بـ13 هدفًا.

ومع ذلك، لا يزال وقت لعبه محدودًا: غالبًا ما يتم استبداله بعد ساعة من اللعب، ولم يتجاوز روبرت ليفاندوفسكي بعد 1000 دقيقة على أرض الملعب، وهي حالة توقعها هانز فليك منذ بداية الموسم بسبب عمره وضرورة الاستعداد للمستقبل.

وبالتالي، يواجه المهاجم البولندي ثلاثة خيارات: تمديد عقده لموسم واحد في دور ثانوي، أو الانطلاق نحو تجارب جديدة، أو التفكير في الاعتزال، مع مواصلة سعيه لتأهيل بولندا لكأس العالم خلال مباريات الملحق في مارس، وفقًا لبرنامج "إل شيرينجيتو".

روبرت ليفاندوفسكي، حتى في نهاية مسيرته، لا يزال لاعبًا حاسمًا لفريق برشلونة، وقد يؤثر اختياره على استراتيجية النادي للموسم القادم 2026-2027.