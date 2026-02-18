Goal.com
مباشر
Eberechi Eze Arsenal GFXGetty/GOAL

ترجمه

مستبعد من التشكيلة الأساسية، ومهدد بالطرد، ومكانه في كأس العالم في خطر شديد: يواجه إيبيريشي إيزي أسبوعًا حافلًا في محاولته لتجنب أن يصبح "صفقة انتقال فاشلة" في أرسنال

كان من المفترض أن يكون إيبيري إيزي العامل الحاسم في أرسنال هذا الموسم، اللاعب الذي يمكنه كسر القوالب التقليدية وتقديم لحظات سحرية لفريق منضبط يحتاج إلى تلك الشرارة الهجومية الإضافية. يحتل الغانرز صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهم ما زالوا يفتقرون إلى تلك السلاسة في الثلث الأخير من الملعب، ونادراً ما أثبت إيزي أنه الحل لمشاكل الفريق في اللعب المفتوح.

في 33 مباراة خاضها مع أرسنال، سجل إيزي خمسة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة. هذه النتائج ليست سيئة، لكن إذا أمعنا النظر قليلاً، فمن السهل أن نشعر بخيبة أمل. بادئ ذي بدء، سجل ثلاثة من تلك الأهداف الخمسة في مباراة واحدة - وهي ثلاثية لا تُنسى ضد توتنهام، وهو إنجاز رائع بغض النظر عن الظروف المحيطة به. كما اضطر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى تحمل فترات طويلة من الغياب منذ وصوله من كريستال بالاس، على الرغم من أنه أحد أعضاء فريق ميكيل أرتيتا القلائل الذين لم يتعرضوا لإصابة هذا الموسم.

لذلك، بدأت الأسئلة تُطرح حول لاعب قد يكلف أرسنال 67.5 مليون جنيه إسترليني (92.1 مليون دولار). ومع ذلك، هناك فرصة كبيرة أمام إيزي لقلب هذا السيناريو رأسًا على عقب. ففي النهاية، هذا هو الوقت من العام الذي يزدهر فيه حقًا.

  • Eberechi Eze Arsenal 2025Getty Images

    الاختطاف

    بعد أن قاد بالاس إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي، وحقق للنادي أول لقب كبير في تاريخه، كان من المتوقع أن ينتقل إيزي في الصيف. كان أحد أبناء النسور المفضلين سيحظى بفرصة لينشر جناحيه على مسرح أكبر.

    طوال معظم فترة الانتقالات، بدا أن وجهته ستكون توتنهام، الذي كان يضع إيز في مرمى نيرانه منذ عدة سنوات، منذ أيامه في دوري الدرجة الثانية مع كوينز بارك رينجرز. بدا أن أرسنال، الذي أطلق سراح إيز عندما كان طالبًا، قد تراجع عن اهتمامه، وأن توتنهام سيوقع مع صانع الألعاب في أواخر أغسطس بمجرد أن يجد بالاس بديلاً له، بينما كان المدرب أوليفر غلاسنر يأمل أيضًا في الاحتفاظ به للمباراتين في تصفيات دوري المؤتمرات.

    كان توتنهام قد اتفق مبدئيًا مع كل من بالاس واللاعب عندما اتصل أرتاتا بإيزي ليرى ما إذا كان يفضل الانضمام إلى أرسنال بدلاً من ذلك، مما مهد الطريق لواحدة من أكثر عمليات الاستيلاء على اللاعبين إثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز. في 23 أغسطس، تم الكشف عن إيزي كأحدث لاعب في فريق الغانرز، حيث تم تقديمه إلى جماهير الإمارات ستاديوم الصاخبة خلال فوزهم 5-0 على ليدز يونايتد. وبذلك، أصبح على الفور بطلًا محبوبًا.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CRYSTAL PALACEAFP

    فترة شهر العسل

    أظهر إيزي في أول شهرين له مع أرسنال بوادر واعدة. انضم إلى فريق كان يفتقد بالفعل بوكايو ساكا بسبب الإصابة، في حين أن صانع الألعاب الرئيسي مارتن أوديجارد سيغيب عن جزء كبير من مباريات الخريف بسبب مشاكل في الركبة والكتف.

    عاد فريق أرتيتا من العطلة الدولية في سبتمبر وهو مصمم على الفوز. سحقوا نوتنغهام فورست 3-0، حيث سجل إيزي أول تمريرة حاسمة طال انتظارها لنادي طفولته، قبل أن يحققوا نتيجتين رائعتين في سياق حملتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    في البداية، جاء مانشستر سيتي وركن حافلته في ملعب الإمارات بعد أن تقدم مبكرًا بهدف من إرلينج هالاند، ولكن في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، وصلت تمريرة إيزي إلى غابرييل مارتينيلي، الذي تجاوز جانلويجي دوناروما المتقدم وانتشل نقطة.

    في الأسبوع التالي، تأخر أرسنال بهدف في نيوكاسل، لكنه سجل هدفين في الدقائق العشر الأخيرة ليحقق فوزًا رائعًا. على الرغم من أنه لم يساهم في أي من الهدفين في تلك المباراة التي أقيمت في سانت جيمس بارك، إلا أن هذه كانت بلا شك واحدة من أفضل أداءات إيزي مع الغانرز، الذين لعبوا بكثافة هائلة وحصدوا في النهاية ثمار ديناميكية كانت غائبة إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.

    بين هاتين المباراتين، سجل إيزي أول أهدافه مع أرسنال في أول مباراة في طريقهم إلى نهائي كأس كاراباو، حيث سجل هدفًا ضد بورت فيل في الجولة الثالثة. ومن المفارقات أن أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز كان هدفًا رائعًا ضد ناديه السابق بالاس.

    كما تمكن إيزي من تذوق طعم دوري أبطال أوروبا لأول مرة، حيث قدم تمريرات حاسمة في انتصارات رائعة على أرضه ضد أتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ. وتصدر أرسنال مرحلة المجموعات ليحتل المركز الأول برقم قياسي مثالي من ثماني انتصارات في ثماني مباريات.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    "من هو إيزي؟"

    لكن اللحظة الأبرز في مسيرة إيزي مع أرسنال حتى الآن جاءت مرة أخرى على حساب توتنهام. قبل أول ديربي شمال لندن في الموسم في نوفمبر، سُئل مدرب توتنهام توماس فرانك عن صفقة الصيف. كان رد الدنماركي: "من هو إيزي؟".

    كانت تلك لحظة تذكرنا بالأيام الخوالي لـ Arsenal Fan TV (قبل تغيير اسمها إلى AFTV). يتذكر مشجعو توتنهام بفرح عندما ظهر في إعلان مباراة الديربي 2014-15 شخص يقول: "من هو هاري كين؟" قبل أن يسجل المهاجم الصاعد آنذاك هدفين ليقود توتنهام للفوز 2-1 في وقت متأخر من المباراة على ملعب وايت هارت لين.

    حسنًا، كان الفرق الرئيسي هنا هو أن ذلك كان مشجعًا على قناة مصممة لإثارة الجدل في النقاش، وليس مدرب أحد الفريقين. على غرار مايكل جوردان، بدا أن إيزي أخذ الأمر على محمل شخصي. حاول فريق فرانك توتنهام إيقاف الهجوم في ملعب الإمارات بتشكيلة 5-4-1، لكن ذلك لم يكن كافياً لمواجهة سحر إيزي، الذي أصبح أول لاعب في أرسنال منذ 1978 يسجل ثلاثية في ديربي شمال لندن، حيث فاز أصحاب الأرض 4-1.

    قال إيزي بعد المباراة وهو في قمة السعادة: "هذا شعور رائع. كان يومًا ممتعًا، وأنا سعيد بمساعدة الفريق والفوز اليوم أمر مميز. إنه شعور مميز يا رجل. أنا ممتن مرة أخرى، هذا ما كنت أدعو الله أن يحققه. دعوت الله اليوم أن أحرز ثلاثية، وحققت ذلك اليوم، لذا أنا ممتن لله".

  • Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    من بطل إلى صفر

    خلال المباريات الأربع التي تلت هزيمة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حدث تغيير ما بين إيزي وأرتاتا وأرسنال. تم استبداله عندما تعادل الغانرز 1-1 مع تشيلسي الذي كان يلعب بعشرة لاعبين، ثم شارك كبديل في الفوز 2-0 على أرضه أمام برينتفورد قبل أن تبدأ أجراس الإنذار بالدق.

    تعرض إيزي لانتقادات بسبب أدائه الدفاعي في هزيمة أرسنال 2-1 في اللحظات الأخيرة أمام أستون فيلا، حيث فقد ماتي كاش الذي سجل الهدف الأول للفريق المضيف. لذلك، تم استبدال اللاعب الدولي الإنجليزي في الشوط الأول. تمكن من الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية ضد ولفرهامبتون المتذيل في الأسبوع التالي، ولكن في مباراة فاز فيها أرسنال في النهاية 2-1 بفضل هدفين في مرماه، تم استبدال إيزي قبل مرور ساعة من المباراة ولم يشارك في المباريات الأربع التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    قرب نهاية هذه الفترة العقيمة، خرج أرتيتا ليشرح سبب اختفاء إيزي من الصورة بعد أن كان حاضراً باستمرار في التشكيلة من قبل.

    "أنا أنظر إلى الإحصائيات وأتساءل متى كانت آخر مرة سجل فيها لاعب ثلاثية في ديربي شمال لندن؟ منذ سنوات عديدة جدًا. هذا يوضح مدى الصعوبة، لكنها ليست مصادفة"، بدأ أرتيتا. "بعد مشاركته مع المنتخب الوطني، حصل على يومين راحة، وقال: 'لا، أريد أن أتدرب في اليوم التالي، أريد أن أتدرب'. كان يسألني أسئلة عن موقعه في الملعب، وعن سرعته، وعن هذا وذاك. عندما يكون اللاعب موهوبًا، وذكيًا، ولديه الرغبة في أن يكون أفضل وأن يكون له تأثير في الفريق، فإن هذه الأشياء تحدث.

    "أنا أتحدث إلى كل لاعب. يجب أن يفهم اللاعبون دائمًا، ويجب أن يفهم المدرب كيف يشعر كل واحد منهم. تقييم المباريات، تقييم الحالة العاطفية. لعب إيبس مباريات أكثر، ودقائق أكثر من أي وقت مضى. أعتقد أنه لعب 22 مباراة من أصل 28 مباراة أو شيء من هذا القبيل. لم يلعب كرة القدم بهذه الكثافة من قبل، لذا نحن على المسار الصحيح".

    أرتيتا خطيب بارع، وقد تمكن من تهدئة بعض التوتر بين مشجعي أرسنال بشأن دور إيزي المتقلص حتى في ظل أزمة الإصابات، لكن ظل هناك متشككون في هذا التفسير، خاصة بالنظر إلى قلة مشاركة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا منذ ذلك الحين.

  • Arsenal FC v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    منافسة جديدة

    شارك إيزي ثلاث مرات كبديل في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول وفورست ومانشستر يونايتد - لم يفز أرسنال في أي منها - قبل أن يمنحه المدرب فرصة اللعب لمدة تسع دقائق فقط في نهاية المباراة التي فاز فيها أرسنال 4-0 على ليدز. وجاءت مشاركة أخرى قصيرة في الفوز 3-0 على سندرلاند، هذه المرة لمدة 23 دقيقة، قبل أن يحصل إيزي أخيرًا على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية في رحلة الأسبوع الماضي إلى برينتفورد.

    لكن بعد نصف مباراة كرة قدم واحدة فقط، كانت أشبه برياضة كرة القدم الأمريكية من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تم استبدال إيزي، للمرة الثانية في مسيرته مع أرسنال، دون أي مراسم في الاستراحة. لم يتمكن من الحصول على الكرة بشكل كافٍ أو صنع أي شيء يذكر في مباراة كانت بحاجة إلى لاعب من نوعه ليتولى زمام الأمور.

    بعد هذا التعادل 1-1، أوضح أرتاتا مرة أخرى سبب استبدال إيزي بأوديغارد. "كان قرارًا تكتيكيًا"، أكد الإسباني. "كنا بحاجة إلى لاعب مختلف بسبب الضغط الذي مارسوه، وبدأنا الشوط الثاني بشكل أفضل بكثير".

    بدا إيزي أنه استعاد مستواه مرة أخرى في دور أعمق قليلاً في فوز أرسنال 4-0 على ويجان أتلتيك في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد، ولكن حتى مع أخذ مستوى منافسهم في دوري الدرجة الأولى في الاعتبار، كان الاهتمام منصباً على ساكا الذي بدأ المباراة في مركز رقم 10 وتعليقات أرتاتا التي تشير إلى أنه قد يلعب في هذا المركز في المستقبل.

    وقال عن دور ساكا الجديد: "هذا أمر ممكن وأردت تجربته، وقد نستخدمه في المستقبل". "لا يزال هناك الكثير من المباريات والمسابقات والسيناريوهات المختلفة التي سنخوضها هذا الموسم، وهذه إمكانية متاحة لدينا".

    "إنه أكثر مركزية، وهو أقرب إلى المرمى. من الصعب قليلاً على الخصم أن يحدد موقعه باستمرار. يمكنه أيضًا تبادل المراكز مع لاعب جناح، وهو بارع جدًا في اختيار تلك المساحات. عندما يكون هناك، يمكنه أن يسبب لك أذىً كبيرًا بالكرة".

  • TOPSHOT-FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-ENG-LATAFP

    مكان إنجلترا في خطر؟

    لم يكن إيزي لاعبًا أساسيًا منتظمًا في منتخب إنجلترا، لكن منذ مشاركته في يورو 2024، أصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق وشارك في 16 مباراة دولية. بعد معسكر نوفمبر، بدا أنه سيكون ضمن تشكيلة توماس توخيل في كأس العالم، لكن لا يوجد ما يضمن ذلك الآن.

    مورغان روجرز هو اللاعب رقم 10 المفضل لدى توخيل منذ توليه المسؤولية، ويواصل نجم أستون فيلا أداءه البطولي على مستوى النادي. تم إبعاد جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد إلى دور البديل في بعض الأحيان، لكن العامل الوحيد الذي قد يهدد مشاركته في كأس العالم هو الإصابة. وهذا يترك ثلاثيًا غير متناسق نسبيًا، وهو إيزي وكول بالمر وفيل فودن، يتنافسون على مكان في التشكيلة، كما يمكنك أن تتخيل.

    إيز وبالمر متساويان في التأثير على أداء المنتخب الإنجليزي عند دخولهما من مقاعد البدلاء، بينما لم يقدم فودن أي شيء يذكر مع المنتخب الإنجليزي منذ عدة سنوات. قد يكون هذا فارقًا مهمًا، لكن من الأفضل لإيز أن يستعيد مستواه قبل الصيف.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    لعبتان كبيرتان

    من الغرائب في أسلوب لعب إيزي أنه عادة ما يكون لاعباً رائعاً في نهاية الموسم. ففي الثلث الأخير من العام، يقدم أفضل أداء له.

    خذ موسم 2024-25 على سبيل المثال. أنهى إيز الموسم بـ 14 هدفًا و 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، حيث فاز بالاس بكأس الاتحاد الإنجليزي. تسعة من تلك الأهداف وثلاث من تلك التمريرات الحاسمة جاءت بعد فترة التوقف الدولية في مارس. في موسم 2023-24، سجل ستة من أصل 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارًا من مارس فصاعدًا، بالإضافة إلى ثلاث من أصل أربع تمريرات حاسمة. ستة من أصل 10 أهداف سجلها في موسم 2022-23 كانت في نفس الفترة الزمنية. فهمت الفكرة.

    لم نصل حتى إلى شهر مارس هذا الموسم، ناهيك عن فترة التوقف الدولية الأخيرة، لكن إيزي لا يستطيع الانتظار كل هذه المدة حتى يستعيد مستواه. أرسنال يقاتل على أربعة جبهات ومكانه في كأس العالم على المحك. رحلة الأربعاء إلى وولفز وزيارة الأحد إلى توتنهام ستوفر له فرصتين مثاليتين لبناء الزخم. إذا لم يستطع تقديم أداء جيد ضد أكبر ناديين يمران بأزمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، فمتى سيتمكن من ذلك؟

الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون crest
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
0