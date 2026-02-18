مستبعد من التشكيلة الأساسية، ومهدد بالطرد، ومكانه في كأس العالم في خطر شديد: يواجه إيبيريشي إيزي أسبوعًا حافلًا في محاولته لتجنب أن يصبح "صفقة انتقال فاشلة" في أرسنال

شارك إيزي ثلاث مرات كبديل في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول وفورست ومانشستر يونايتد - لم يفز أرسنال في أي منها - قبل أن يمنحه المدرب فرصة اللعب لمدة تسع دقائق فقط في نهاية المباراة التي فاز فيها أرسنال 4-0 على ليدز. وجاءت مشاركة أخرى قصيرة في الفوز 3-0 على سندرلاند، هذه المرة لمدة 23 دقيقة، قبل أن يحصل إيزي أخيرًا على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية في رحلة الأسبوع الماضي إلى برينتفورد.
لكن بعد نصف مباراة كرة قدم واحدة فقط، كانت أشبه برياضة كرة القدم الأمريكية من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تم استبدال إيزي، للمرة الثانية في مسيرته مع أرسنال، دون أي مراسم في الاستراحة. لم يتمكن من الحصول على الكرة بشكل كافٍ أو صنع أي شيء يذكر في مباراة كانت بحاجة إلى لاعب من نوعه ليتولى زمام الأمور.
بعد هذا التعادل 1-1، أوضح أرتاتا مرة أخرى سبب استبدال إيزي بأوديغارد. "كان قرارًا تكتيكيًا"، أكد الإسباني. "كنا بحاجة إلى لاعب مختلف بسبب الضغط الذي مارسوه، وبدأنا الشوط الثاني بشكل أفضل بكثير".
بدا إيزي أنه استعاد مستواه مرة أخرى في دور أعمق قليلاً في فوز أرسنال 4-0 على ويجان أتلتيك في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد، ولكن حتى مع أخذ مستوى منافسهم في دوري الدرجة الأولى في الاعتبار، كان الاهتمام منصباً على ساكا الذي بدأ المباراة في مركز رقم 10 وتعليقات أرتاتا التي تشير إلى أنه قد يلعب في هذا المركز في المستقبل.
وقال عن دور ساكا الجديد: "هذا أمر ممكن وأردت تجربته، وقد نستخدمه في المستقبل". "لا يزال هناك الكثير من المباريات والمسابقات والسيناريوهات المختلفة التي سنخوضها هذا الموسم، وهذه إمكانية متاحة لدينا".
"إنه أكثر مركزية، وهو أقرب إلى المرمى. من الصعب قليلاً على الخصم أن يحدد موقعه باستمرار. يمكنه أيضًا تبادل المراكز مع لاعب جناح، وهو بارع جدًا في اختيار تلك المساحات. عندما يكون هناك، يمكنه أن يسبب لك أذىً كبيرًا بالكرة".