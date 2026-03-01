مساعد روبن أموريم يقول إن المدرب كان بحاجة إلى مزيد من الوقت "لتنفيذ أفكاره" في مانشستر يونايتد

وصل أموريم إلى مانشستر بسمعة طيبة بعد أن قاد سبورتنج لشبونة إلى الفوز بالعديد من الألقاب، وكان يهدف إلى إحداث ثورة في أسلوب لعب مانشستر يونايتد من خلال نهجه الحديث. لكن الانتقال إلى كرة القدم الإنجليزية كان أصعب بكثير مما توقعه الجميع. خلال فترة ولايته المضطربة التي استمرت 14 شهراً، فاز المدرب البالغ من العمر 41 عاماً بأقل من ثلث مبارياته الـ 47 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما تركه بنسبة فوز إجمالية مخيبة للآمال بلغت 38.1٪. فقدت إدارة النادي صبرها في النهاية، وقامت بفصله في يناير مع استمرار تراجع أداء الفريق.

على الرغم من هذه النتائج السيئة التي لا يمكن إنكارها على الورق، إلا أن طاقمه التدريبي يعتقد بقوة أن المشروع قد تم إنهاؤه قبل الأوان. لم تنجح الخطة التكتيكية التي حققت لأموريم نجاحًا هائلاً في سبورتنج لشبونة، ولا سيما نظامه المميز المكون من ثلاثة مدافعين، في ترسيخ جذورها في إنجلترا. غالبًا ما بدا الفريق غير مترابط على أرض الملعب، وكأنه عالق بين التكيف التام مع فلسفة جديدة معقدة وتلبية المتطلبات الفورية والضغوط العالية لدوري معروف بقسوته.