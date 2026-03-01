Getty Images Sport
مساعد روبن أموريم يقول إن المدرب كان بحاجة إلى مزيد من الوقت "لتنفيذ أفكاره" في مانشستر يونايتد
صراعات تكتيكية في أولد ترافورد
وصل أموريم إلى مانشستر بسمعة طيبة بعد أن قاد سبورتنج لشبونة إلى الفوز بالعديد من الألقاب، وكان يهدف إلى إحداث ثورة في أسلوب لعب مانشستر يونايتد من خلال نهجه الحديث. لكن الانتقال إلى كرة القدم الإنجليزية كان أصعب بكثير مما توقعه الجميع. خلال فترة ولايته المضطربة التي استمرت 14 شهراً، فاز المدرب البالغ من العمر 41 عاماً بأقل من ثلث مبارياته الـ 47 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما تركه بنسبة فوز إجمالية مخيبة للآمال بلغت 38.1٪. فقدت إدارة النادي صبرها في النهاية، وقامت بفصله في يناير مع استمرار تراجع أداء الفريق.
على الرغم من هذه النتائج السيئة التي لا يمكن إنكارها على الورق، إلا أن طاقمه التدريبي يعتقد بقوة أن المشروع قد تم إنهاؤه قبل الأوان. لم تنجح الخطة التكتيكية التي حققت لأموريم نجاحًا هائلاً في سبورتنج لشبونة، ولا سيما نظامه المميز المكون من ثلاثة مدافعين، في ترسيخ جذورها في إنجلترا. غالبًا ما بدا الفريق غير مترابط على أرض الملعب، وكأنه عالق بين التكيف التام مع فلسفة جديدة معقدة وتلبية المتطلبات الفورية والضغوط العالية لدوري معروف بقسوته.
كانديدو يتحدث عن العملية
أديليو كانديدو، أحد أعضاء الطاقم الفني الموثوق بهم والمهمين في فريق أموريم، شارك مؤخرًا أفكاره حول فترة عملهم غير الموفقة خلال مقابلة ثاقبة مع صحيفة A Bola البرتغالية.
كان مصدر إحباطه الأساسي هو النقص الشديد في الوقت اللازم لتنفيذ خططهم. "في مانشستر، أحببت المدينة كثيرًا وطريقة عيش المشجعين وتنفّسهم لكرة القدم، حيث كانوا يركزون على المشروع أكثر من التركيز على النتائج الفورية. ما لم يعجبني، بلا شك، هو الشعور بأن أفكارنا لم يتم تنفيذها بالكامل"، اعترف كانديدو بصراحة. هذا الكشف الصريح يسلط الضوء على المعضلة الرئيسية التي واجهها طاقم التدريب. كانوا يحاولون يائسين بناء هوية تكتيكية مستدامة وطويلة الأمد في مؤسسة تتطلب النجاح الفوري باستمرار، مما يجعل الصبر رفاهية نادرة للغاية ومكلفة.
انهيار العلاقات الداخلية
في حين أن النتائج المخيبة للآمال على أرض الملعب كانت الدافع الرئيسي لإقالة أموريم، إلا أن المشاكل خارج الملعب لعبت أيضًا دورًا مهمًا في سقوطه. أشارت التقارير إلى وجود توتر ملحوظ في العلاقات داخل الهيكل الرياضي لمانشستر يونايتد. على وجه التحديد، أدى انقطاع التواصل بين المدرب الرئيسي ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس إلى خلق بيئة عمل متوترة وغير منتجة وراء الكواليس.
أدى هذا الافتقار إلى التآزر الداخلي إلى جعل موقف أموريم غير قابل للاستمرار مع مرور الأشهر. عندما لا يكون قسم التوظيف وطاقم التدريب متوافقين تمامًا، يصبح من المستحيل تقريبًا إرساء الأساس المتين اللازم لرؤية تكتيكية جديدة. أدى الاحتكاك الداخلي إلى انهيار الهيكل الداعم اللازم "لتنفيذ تلك الأفكار"، كما وصفها كانديدو، مما أدى في النهاية إلى عزل الفريق الإداري.
الدروس المستفادة للمستقبل
منذ رحيله المفاجئ عن أولد ترافورد، حافظ أموريم على صمت مهيب، وابتعد عن الأضواء الإعلامية المكثفة ليتأقلم مع هذه النكسة الكبيرة في مسيرته المهنية. ومع ذلك، لا يزال مساعده يتعامل مع هذه التجربة بفلسفة، رافضًا اعتبار الفترة التي قضاها في مانشستر فشلًا تامًا. ويصر كانديدو على أن دخول الدوري الأكثر خضوعًا للتدقيق في العالم قد قدم دروسًا لا تقدر بثمن لفريق التدريب بأكمله.
وأشار كانديدو إلى أن "التجربة هي دائماً تجربة"، مرحباً بمنحنى التعلم الحاد. "حتى لو اعتقد الناس أن عملنا كان جيداً أو سيئاً، فإننا نتعلم دائماً شيئاً في النهاية". وأقر بأن الوقت وحده هو الذي سيحدد كيف سيؤثر هذا الفصل البارز على آفاقهم المستقبلية. مع تقدم مانشستر يونايتد تحت قيادة جديدة، تظل حقبة أموريم تذكيراً صارخاً بالتحديات الهائلة التي ينطوي عليها تحديث مسرح الأحلام.
