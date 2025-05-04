بيرشكوت تباهي ببصمته "الضعيفة" أمام سينت ترويدن .. الطريق لفينيسيوس ليس صعبًا يا مروان الصحفي رغم فارق السماء والأرض!

نهاية الرحلة تقترب في بلجيكا..

أصبح تواجد الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي في صفوف بيرشكوت، مسألة وقت، بعد تأكد هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية، وقرار الإدارة بعدم تجديد إعارتهما من الاتحاد.

وفي مباراتهما قبل الأخيرة، قرر المدير الفني ديرك كاوت، الاعتماد عليهما بصورة أساسية في مواجهة سينت ترويدن، والتي انتهت بخسارة بيرشكوت بنتيجة (2-1) خارج أرضه، ضمن الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة، من تصفيات الهبوط في الدوري البلجيكي.

وعاد بيرشكوت، المؤكد هبوطه، إلى طريق الهزائم، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة، ليحتل المركز الأخير، فيما أنعش سينت ترويدن حظوظه في البقاء بعدما تصدر جدول تصفيات الهبوط، برصيد 40 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هل قدم مروان الصحفي وفيصل الغامدي، الإضافة المطلوبة في المواجهة؟ هذا ما نستعرضه في النقاط التالية..