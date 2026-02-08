Goal.com
علي رفعت

مرموش المحارب الوحيد وسط أشباح صلاح وإرلينج.. وهالاند استيقظ في الوقت القاتل!

مباراة جنونية وأداء متباين بين الثلاثي!

نجح فريق مانشستر سيتي في قلب الطاولة على مضيفه ليفربول في عقر داره وبين جماهيره بملعب الأنفيلد ليخطف فوزاً درامياً بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

كانت المباراة تسير نحو تعادل ربما يرضي الجميع بعد شوط أول اتسم بالحذر التكتيكي المتبادل والسيطرة الطفيفة للضيوف لكن الإثارة الحقيقية بدأت في الربع الأخير من اللقاء حين تقدم ليفربول أولاً عبر ركلة حرة مباشرة نفذها دومينيك سوبوسلاي ببراعة في الدقيقة الرابعة والسبعين لتشتعل المدرجات قبل أن يرد السيتي بقوة ويسجل هدفين متتاليين غيرا مسار النقاط الثلاث تماماً. 

هذا الانتصار لم يكن مجرد فوز عابر بل هو إعلان عن عودة الماكينة السماوية لمطاردة الصدارة بكل قوة في ليلة شهدت بعض الجدل التحكيمي وكان بطلها كريج باوسن الذي رفض احتساب ركلتي جزاء في الشوط الأول وصنع الحدث في الوقت بدل من الضائع عندما منح واحدة لمانشستر سيتي وألغى هدفهم الثالث ليمنح سوبوسلاي بطاقة حمراء.

    عمر مرموش.. أرقام لا تعبر عن الأداء

    أظهر النجم المصري عمر مرموش شجاعة كبيرة ورغبة واضحة في إحداث الفارق منذ اللحظة الأولى التي لمس فيها العشب الأخضر حيث كان المحرك الأساسي لهجمات مانشستر سيتي في الشوط الأول. 

    تميز مرموش بتحركاته الذكية في المساحات وقدرته العالية على نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية حيث قطع بالكرة مسافة تصل إلى ثمانية وأربعين متراً وصنع ثلاث تمريرات مفتاحية لزملائه. 

    وفي الدقيقة السادسة عشرة قام بمرواغة جريئة للدفاع وسقط داخل منطقة الجزاء بعد تداخل بدني محسوب من إبراهيما كوناتي لكن الصافرة ظلت صامتة. 

    ورغم أن الأرقام الرقمية الفورية لم تنصف مجهوده الكبير حيث توقف تقييمه عند درجة منخفضة بسبب حصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة الثانية والأربعين نتيجة اندفاع بدني إلا أن دوره التكتيكي كان فعالاً للغاية في خلخلة دفاعات ليفربول قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الواحدة والستين لصالح ريان شرقي.

    محمد صلاح.. شبح يحتاج المزيد

    في الجهة المقابلة عاش محمد صلاح واحدة من أصعب لياليه في الأنفيلد حيث وجد نفسه محاصراً داخل كماشة تكتيكية محكمة فرضها عليه مدافع السيتي مارك جيهي ومن خلفه منظومة بيب جوارديولا الدفاعية. 

    عانى صلاح من عزلة واضحة طوال الشوط الأول الذي لم يكمل فيه سوى ثلاث تمريرات فقط وهو رقم يعكس مدى الصعوبة التي واجهها في بناء اللعب أو الهروب من الرقابة اللصيقة. 

    ومع ذلك ظل صلاح يمثل التهديد الخفي الذي يخشاه الجميع حيث طالب بركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والأربعين بعد تداخل من برناردو سيلفا لكن الحكم والتقنية لم يريا فيها ما يستوجب التدخل. 

    في الشوط الثاني حاول صلاح تقديم الدعم الهجومي لزملائه وأرسل عرضية متقنة في الدقيقة السادسة والخمسين كادت أن تسفر عن هدف محقق لكن غياب الانسجام الهجومي للريدز في اللحظات الأخيرة جعل صلاح ينهي اللقاء بأداء متوسط لا يعبر عن طموحاته الشخصية أو جماهير فريقه التي كانت تنتظر منه لمسة سحرية تحسم القمة.

    إرلينج هالاند.. استفاقة متأخرة

    تقمص النجم النرويجي إرلينج هالاند دور البطل التراجيدي الذي يغيب عن المشهد طويلاً ثم يظهر في اللحظة الحاسمة ليخطف الأضواء بالكامل.

    فبعد شوط أول وصفه المحللون بأنه كان فيه بمثابة الشبح نتيجة الرقابة الصارمة وضياعه لفرصتين محققتين أمام تألق أليسون بيكر عاد هالاند ليثبت معدنه الأصيل في الدقائق الأخيرة. 

    في الدقيقة الرابعة والثمانين تخلى عن دور الهداف ليقوم بدور صانع الألعاب حيث هيأ كرة رأسية متقنة لزميله برناردو سيلفا ليسجل هدف التعادل. وجاءت ذروة الدراما في الدقيقة التسعين عندما انبرى هالاند لتنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة التي تحصل عليها فريقه وقرر بشكل مفاجئ تغيير زاوية تسديده المعتادة ليضع الكرة بقوة في الزاوية اليمنى للحارس أليسون وهي المرة الأولى التي يختار فيها هذه الزاوية منذ بداية الموسم الحالي.

    هذا القرار الذكي لم يمنح السيتي الفوز فحسب بل أنهى لعنة هالاند الشخصية مع ملعب الأنفيلد ويحقق لفريقه فوزًا تاريخيًا هو الثاني على التوالي للسيتي على ليفربول لأول مرة في القرن الجديد.

    تلخص هذه الليلة صراعاً تكتيكياً ونفسياً هائلاً حيث استطاع مانشستر سيتي حسم القمة لصالحه بهدفين مقابل هدف بفضل استفاقة متأخرة لنجمه إرلينج هالاند الذي تحول من شبح تائه إلى بطل اللقاء بعد كسره عقدة الأنفيلد بركلة جزاء ذكية وصناعة هدف التعادل. 

    بينما خيم الحزن على محمد صلاح الذي عانى من حصار دفاعي خانق في ليلة لم تشهد توهجه المعتاد وعكس فيها التراجع الهجومي لليفربول غياب الحلول الفعالة.
    وعلى الجانب الآخر يبقى عمر مرموش صاحب الأداء الأكثر حيوية ونشاطاً رغم أن لغة الأرقام لم تكن منصفة له قبل خروجه  مما يترك مانشستر سيتي في مطاردة شرسة برصيد خمسين نقطة خلف آرسنال المتصدر ويضع ليفربول في موقف حرج بالمركز السادس برصيد تسع وثلاثين نقطة.

