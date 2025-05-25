صدمة للهلال وحملة ساخرة من السومة .. مركز التحكيم الرياضي ينصف النصر ويعلن قراره في قضية رافع الرويلي!

قرار تاريخي من مركز التحكيم، والنصر يعود للمنافسة مع الهلال..

منح مركز التحكيم الرياضي السعودي، فرصة أمل جديدة إلى النصر، بعد اتخاذ قراره فيما يتعلق بالقضية المنظورة حول الاحتجاج المُقدم ضد نظامية مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي، في مباراة الفريقين بمسابقة دوري روشن السعودي.

النصر تقدم باحتجاج رسمي ضد أهلية مشاركة الرويلي، في المباراة التي انتهت بخسارة العالمي أمام العروبة بنتيجة (1-2)، ضمن حساب الجولة 23 من دوري روشن، حيث اعترض النادي العاصمي على مشاركة الحارس؛ بداعي ارتباطه بوظيفة مدنية وعدم قانونية إجراءات تسجيله في لجنة الاحتراف.

وقررت لجنتا الانضباط والاستئناف لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الشكوى المقدمة من قِبل إدارة النصر، ليتم تصعيد الأمر إلى مركز التحكيم الرياضي، الذي وضع النصر والعروبة واتحاد الكرة، كأطراف ثلاثة في القضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي