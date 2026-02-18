AFP
مرسيليا تعين مدربًا جديدًا بعد رحيل روبرتو دي زيربي في تطور دراماتيكي جديد للموسم
دي زيربي يغادر منصب مدرب مرسيليا
قرر دي زيربي مغادرة مرسيليا بالتراضي الأسبوع الماضي بعد الهزيمة المذلة 5-0 أمام غريمه باريس سان جيرمان في مباراة "الكلاسيكو". عين النادي الآن بيي بعقد مدته عام ونصف، بعد أن أصبح النجم السنغالي السابق متاحًا في سوق الانتقالات مرة أخرى بعد أن أقاله منافسه في الدوري الفرنسي رين قبل أيام قليلة من رحيل دي زيربي.
بيي يقدم كمدرب جديد لمارسيليا
وجاء في بيان النادي: "يسر أولمبيك مرسيليا أن يعلن عن تعيين حبيب بيي مدربًا للفريق المحترف.
لقد شق حبيب بيي مسارًا مهنيًا فريدًا في كرة القدم الفرنسية، أولاً كلاعب قتالي ومحترم، ثم كمدرب طموح ومدروس.
"سرعان ما انخرط حبيب بيي في مسيرته كمدرب. كان متشوقًا للعودة إلى الملعب ووجد مكانه الطبيعي على خط التماس. في عام 2021، تولى زمام الأمور في نادي ريد ستار. في دوري صعب، فرض هوية واضحة: الانضباط والكثافة والطموح. استند أسلوبه الإداري إلى معايير عالية ومسؤولية اللاعبين، بما يتماشى مع ما جسده على أرض الملعب. بطل وطني في عام 2004، قاد ريد ستار إلى الدوري الفرنسي الثاني، لكنه غادر النادي للانضمام إلى ستاد رين.
"يوم الثلاثاء 18 فبراير 2018، عاد حبيب بيي إلى أولمبيك مرسيليا. من العشب الأخضر في ملعب أورانج فيلودروم إلى خط التماس في ملعب بولفارد ميشيل، يبدو أنه قد أكمل دورة كاملة، ولكن ربما لا يزال الجزء الأصعب أمامه، مع نفس المبادئ التوجيهية التي رافقت مسيرته الكروية: القيادة والعمل الجاد والشغف".
الفوضى تكتنف مرسيليا حتى بعد رحيل دي زيربي
في أول مباراة بعد رحيل دي زيربي عن النادي، استضاف مرسيليا نادي ستراسبورغ الشقيق لفريق تشيلسي على ملعب فيلودروم. وقام مشجعو النادي بإخلاء أحد مدرجات الملعب قبل بدء المباراة احتجاجًا على مجلس الإدارة، بينما أفادت بعض التقارير أن بعض المشجعين حاولوا اقتحام جناح الرئيس.
تقدم مرسيليا، بقيادة المدرب المؤقت جاك أباردونادو، بهدف سجله ماسون غرينوود في وقت مبكر، قبل أن يضاعف أمين غويري النتيجة بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني. لكن سيباستيان ناناسي قلص الفارق للزوار، ثم سجل خواكين بانيشيلي ركلة جزاء في الدقيقة 97 ليحصل على نقطة.
يوم الأحد، استقال مهدي بنعطية من منصب المدير الرياضي، لكنه عاد إلى منصبه بعد يومين فقط بموجب اتفاق يستمر حتى نهاية الموسم. ولا يزال رئيس النادي بابلو لونجوريا يتعرض لانتقادات من المشجعين بسبب موسم آخر سيئ على الساحل الجنوبي لفرنسا.
ماذا ينتظر مرسيليا بعد ذلك؟
بيي، الذي يمتلك مهاجمين مثل ماسون غرينوود وإيثان نوانيري، سيحاول تحقيق فوزه الأول كمدرب لمارسيليا مساء الجمعة في مباراة خارج أرضه ضد بريست.
