مرسيليا تستهدف نجم نيوكاسل السابق ليكون مدرب ماسون غرينوود بعد رحيل روبرتو دي زيربي
مرسيليا يجري تغييرات في الجهاز الفني
أقال مرسيليا دي زيربي من منصبه في منتصف الأسبوع، على خلفية الهزيمة الساحقة التي مني بها النادي 5-0 أمام باريس سان جيرمان في عطلة نهاية الأسبوع. بعد المباراة، انتقد المدرب السابق لبرايتون لاعبيه بشدة.
وقال دي زيربي: "إنها فترة صعبة... قدمنا أداءً جيدًا ضد رين ولانس، ثم أصبحنا في حالة يأس تام. مرة أخرى، أعتذر للجماهير".
وأضاف: "أنا لا أعرف ما يدور في عقول اللاعبين، لا أعرف ما الذي يحدث.
"لقد استعددنا للمباراة قدر الإمكان. لكن من الواضح أننا لم نستعد جيدًا. نحتاج إلى فهم السبب. لماذا نذهب إلى بروج ونلعب بهذه الطريقة؟ لماذا نأتي إلى هنا ونلعب بهذه الطريقة؟ ولماذا نلعب مباريات مختلفة تمامًا ضد لينس ورين؟"
وقال أيضًا إنه سيتحدث إلى مجلس الإدارة، وستكون نتيجة تلك المحادثة هي تركه لمنصبه. واختتم قائلاً: "سنتحدث مع [المدير الرياضي مهدي] بنعطية ولونغوريا لفهم ما يمكننا فعله. لأن هذه الهزائم مؤلمة، خاصة في باريس، خاصة بهذه الطريقة".
بيي مطلوب من قبل OM
بينما فقد ماسون غرينوود أحد مرشديه، يبدو أن النادي يقترب من تعيين بديل له، وفقًا لصحيفة Le Parisien. لعب بيي لمارسيليا بين عامي 2003 و 2007 ويقوم حاليًا بإدارة رين. الأسبوع الماضي، خسر فريقه 3-0 أمام فريق دي زيربي، لكنه قد يعود قريبًا إلى فيلودروم. لا يُقال إن مارسيليا لديها العديد من الخيارات، مما يعني أن التعيين قد يتم بسرعة نسبيًا.
جاء في بيان صدر عند إقالة دي زيربي: "أعلن أولمبيك مرسيليا وروبرتو دي زيربي، مدرب الفريق الأول، عن انتهاء تعاونهما بالاتفاق المتبادل. بعد مناقشات بين جميع الأطراف المعنية في إدارة النادي - المالك والرئيس ومدير الكرة والمدرب - تقرر إجراء تغيير على رأس الفريق الأول.
"كان هذا قرارًا جماعيًا صعبًا، تم اتخاذه بعد دراسة متأنية لمصلحة النادي، من أجل الاستجابة للتحديات الرياضية في نهاية الموسم. يود أولمبيك مرسيليا أن يشكر روبرتو دي زيربي على تفانيه والتزامه واحترافه وجدّيته، والتي كانت واضحة بشكل خاص في حصول الفريق على المركز الثاني في موسم 2024/25. يتمنى النادي له كل التوفيق في بقية مسيرته المهنية".
تأثير دي زيربي على غرينوود
سجل جرينوود 22 هدفًا هذا الموسم، ويقول دي زيربي إن اللاعب أصبح "أكثر إنسانية" في الدوري الفرنسي.
وقال: "نحن بحاجة دائمًا إلى جرينوود مثل الذي رأيناه في المباريات القليلة الماضية. إنه جرينوود من الطراز العالمي. لأنه بالإضافة إلى ما علمه إياه والده ووالدته، أصبح لاعبًا كاملًا. لقد مر هو أيضًا بأوقات صعبة، لكنه لم يغادر، وبقي هنا. لقد فهم أننا كنا نقول له أشياء لمصلحته ولمصلحة OM".
وأضاف دي زيربي: "آمل أن يستمر على هذا النحو. أذكره دائمًا أنه يجب أن يستمر على هذا النحو وأن هذا في مصلحته في المقام الأول. لأنني أراه أيضًا أكثر إنسانية. يبتسم أحيانًا، ويتحدث أكثر قليلاً. أصبح أقل انطوائية من ذي قبل. وهذا أمر إيجابي. الآن يمكن للجميع أن يقدروا جرينوود أكثر من ذي قبل".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه مرسيليا ستراسبورغ يوم السبت، ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان النادي سيتمكن من تعيين بديل لدي زيربي قبل انطلاق المباراة. ويحتل النادي حالياً المركز الرابع في الدوري الفرنسي، بفارق 12 نقطة عن المتصدر باريس سان جيرمان بعد هزيمته الثقيلة.
