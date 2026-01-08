Al Hilal Saud AbdulhamidGetty Image/ Goal AR
بعد أنباء مراد هوساوي .. تأكيدات على حسم الهلال الصفقة المحلية الثانية وتحديد "بديل" سعود عبدالحميد

كواليس مهمة من داخل البيت الهلالي..

يبدو أن إدارة نادي الهلال قررت الدخول بقوة، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الساعي للتتويج بكافة الألقاب الممكنة.

ولا يزال الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، حيًا في جميع البطولات بالموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث يتصدر دوري روشن السعودي والنخبة الآسيوية، إلى جانب التأهُل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    الهلال يحسم التعاقد مع نجم نادي التعاون

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الخميس، حسم نادي الهلال صفقة التعاقد مع النجم الدولي سلطان مندش، جناح فريق التعاون الأول لكرة القدم.

    الصحيفة كشفت عن أن الهلال توصل إلى اتفاق مع التعاون؛ لشراء الستة أشهر الأخيرة من عقد مندش، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    صفقة مندش قد تكون "المحلية الثانية" للزعيم الهلالي، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ بعد تأكيدات الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم على حسم النادي التعاقد مع النجم الدولي الآخر مراد هوساوي، متوسط ميدان فريق الخليج الأول لكرة القدم.

  • موعد انضمام سلطان مندش إلى نادي الهلال

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "عكاظ" تحدثت مساء اليوم الخميس، عن موعد توديع الجناح الدولي سلطان مندش لفريقه التعاون؛ قبل الانضمام إلى عملاق الرياض نادي الهلال، بشكلٍ رسمي.

    وأكدت الصحيفة أن مندش البالغ من العمر 31 سنة، سيودع التعاون بعد نهاية المواجهة ضد نادي الشباب، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ويستضيف التعاون نظيره الشباب، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

  • "بديل" صفقة سعود عبدالحميد في نادي الهلال

    وعلى جانب آخر.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل مهمة أخرى في ميركاتو نادي الهلال؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    الموقع أكد تعقد ضم الهلال، لنجمه الأسبق سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي لانس الفرنسي، المُعار من فريق العاصمة الإيطالية روما.

    وأشار الموقع إلى أن الزعيم الهلالي، بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، استقر على ضم ظهير أيمن محلي من دوري روشن السعودي؛ بدلًا من البحث عن لاعب أجنبي في هذه الخانة، وذلك بعد تعقد صفقة سعود.

    واقترب الهلال من خسارة ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ حيث بات اللاعب قريبًا جدًا من الانضمام إلى العملاق الإسباني برشلونة، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

    وشدد الموقع على أن الهلال؛ سيركز بشكلٍ كبير في الفترة القادمة، على جلب لاعب أجنبي في مركز الهجوم.

    مسيرة سلطان مندش مع عالم الساحرة المستديرة

    النجم الدولي المخضرم سلطان مندش أحد أبناء نادي الاتحاد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، مع فترة إعارة إلى فريق نجران الأول لكرة القدم.

    وانتقل مندش من الاتحاد إلى الفيصلي بشكلٍ نهائي، في صيف عام 2017؛ قبل أن يخطفه الأهلي بشكلٍ حر، في يوليو 2019.

    ولعب مندش 6 أشهر فقط مع الأهلي؛ ليخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى نادي التعاون، وتحديدًا في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.

    وبصيف 2021.. رحل النجم الدولي الذي يجيد في الجناح الأيمن وصناعة اللعب، عن الأهلي إلى الفيحاء؛ ثم انتقل بعدها إلى التعاون بشكلٍ نهائي في يوليو 2024، وبعقدٍ لمدة عامين.

    ومع التعاون.. يقدّم سلطان مندش - الذي بات أحد عناصر المنتخب السعودي مؤخرًا -، موسمًا أكثر من رائع في 2025-2026؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 14 مباراة رسمية.

    وإجمالًا.. سجل مندش 11 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 74 مباراة رسمية مع نادي التعاون؛ سواء في فترة الإعارة الأولى، أو عندما انضم إليه نهائيًا صيف 2024 وحتى الآن.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 10 انتصارات مع تعادلين، في 12 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 26.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 61.

    * أهداف مستقبلة: 24.

