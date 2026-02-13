Getty Images Sport
مدير نادي ريكسهام يكشف عن تغيير موقف النادي بشأن النجم الذي حطم الرقم القياسي بقيمة 19 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات في يناير
ريكسهام يشعر بتكلفة الطموح
أصبح فريق "ال تنانين الحمر" مرادفًا للتعاقدات الطموحة منذ استحواذه المثير للانتباه، لكن هارفي كشف أن حتى الأثرياء لديهم حدودهم في بطولة الدوري. كان شريف، الذي لفت الأنظار في فريق أنجيه الفرنسي، على رأس قائمة المرشحين للنادي قبل أن يتراجعوا عن الصفقة في اللحظة الأخيرة.
في النهاية، انتقل شريف إلى نادي فنربخشة التركي العملاق مقابل 22 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار)، وهو رقم كان سيحطم الرقم القياسي لانتقالات الدوري الإنجليزي لو أن وريكسهام مضى قدماً في الصفقة. على الرغم من توفر الأموال من الناحية الفنية، إلا أن الفريق الإداري في ملعب ريسكورس جراوند شعر أن حجم الاستثمار الهائل لا يتماشى مع استراتيجيتهم طويلة المدى.
وأوضح هارفي خلال ظهوره في بودكاستFearless in Devotion: "كان أحد اللاعبين الذين نظرنا إليهم وكان من المؤكد أنه سيكون في قمة الميزانية المتاحة لدينا". "وعندما أقول متاحة، أعني في حدود PSR، لذا فأنت محدود".
- AFP
PSR تحطم خطط الانتقالات في يناير
قرار التخلي عن المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا والمولود في غينيا تأثر بشدة بقواعد الربح والاستدامة (PSR) التي وضعتها رابطة الدوري الإنجليزي. على الرغم من القوة التجارية الهائلة التي أصبح عليها نادي ريكسهام تحت قيادة رينولدز وماك، إلا أن النادي لا يزال مقيدًا بنفس القيود المالية التي تخضع لها أندية الدرجة الثانية المنافسة.
وأضاف هارفي: "لا يهم مقدار المال الذي تملكه، فأنت لا يمكنك أن تخسر أكثر من مبلغ معين خلال فترة ثلاث سنوات". "لقد درسنا الأمر، لكن التحدي في هذه الصفقة هو أنه لاعب صاعد وسيكون مكلفًا. كان لدينا المال اللازم، لكن التحليل النهائي أظهر أن الصفقة لا تمثل قيمة في فترة الانتقالات الحالية".
ريد دراغونز يتبع نهجًا بسيطًا في الانتقالات
بدلاً من وضع كل بيضهم في سلة واحدة مع صفقة ضخمة لشرفي، اختار وريكسهام نهجاً أكثر توازناً لتعزيز صفوفه في منتصف الموسم. وبدلاً من ذلك، استخدم النادي ميزانية قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني لجلب ثلاثة لاعبين بهدف توفير العمق والجودة في جميع أنحاء الملعب في سعيه لتحقيق صعود تاريخي للمرة الثالثة على التوالي.
وشملت صفقات يناير ضم ديفيس كيلور-دان من بارنسلي وزاك فينر مدافع بريستول سيتي، مما أضاف الخبرة والاستقرار للفريق. ولإتمام صفقاته، حصل وريكسهام على توقيع مهاجم شيفيلد وينزداي بيلي كادامارتيري في صفقة بقيمة مليون جنيه إسترليني، مما يضمن للمدرب فيل باركنسون القوة الكافية للانطلاق.
قال هارفي: "يناير لن يكون أبدًا فترة انتقالات كبيرة. اتبعنا نهجنا المعتاد، وهو البحث عن الفرص المتاحة لتعزيز التشكيلة الحالية.
"لقد صنع فيل [باركينسون] اسمه في النادي من خلال الحفاظ على الانسجام في غرفة الملابس قدر الإمكان.
"بناءً على أنه لا يمكنك اختيار سوى 11 لاعبًا لبدء أي مباراة، فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض القلق في مرحلة ما.
"لكن الطريقة التي أدار بها ذلك كانت ناجحة للغاية. كان ذلك على خلفية التعاقد مع 13 لاعبًا جديدًا في فترة الانتقالات الصيفية".
- Getty Images Sport
حماية غرفة الملابس
بالإضافة إلى الجداول البيانية، كان باركنسون ومجلس إدارة ريكسهام حذرين من الإخلال بالتناغم داخل الفريق الذي تجاوز التوقعات هذا الموسم. مع احتلال الفريق المركز السادس في جدول الترتيب وقت فتح سوق الانتقالات، كان التركيز على إحداث تغييرات تطورية وليس ثورية في ديناميكية الفريق الأول.
وأضاف المدير: "الحقيقة التي لا يمكننا تجاهلها هي أننا نحتل المركز السادس في الدوري. في حين أننا نريد تعزيز الفريق، فإننا بالتأكيد لا نريد إفساد التوازن".
بقراره التراجع عن صفقة شريف، أعطى ريكسهام الأولوية للانسجام الحالي للفريق على جاذبية التعاقد مع نجم "هوليوودي" كبير، واثقًا في قدرة نجوم باركنسون المعروفين على قيادة الفريق نحو الدوري الممتاز.
