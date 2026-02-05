"الأمر لا يتعلق بالمال فقط".. مدير الأهلي الرياضي يكشف سر قلة الصفقات وإيفان توني يجيب "هل منافسة هلال بنزيما ممكنة؟"

علق البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للأهلي، والنجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على ميركاتو عملاق الرياض الهلال الشتوي "الناري"، مُقارنة بباقي الأندية السعودية وخاصة الراقي.

الهلال عاش شتاءً ساخنًا للغاية؛ حيث تعاقد مع عديد النجوم المحليين والأجانب، أبرزهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

بنزيما انضم إلى الهلال، قادمًا من نادي الاتحاد؛ حيث سجل 3 أهداف "هاتريك" وصنع آخر، في أول مباراة يُشارك فيها مع الزعيم ضد الأخدود.