"أشعر بالأسف تجاه 75 ألف شخص": مدرب هوفنهايم غاضب من الحكم بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ!

"ماذا يمكنني أن أقول؟" هز لاعب الوسط جريشا بروميل كتفيه بيأس أمام كاميرات دازون عندما عُرضت له المشاهد مرة أخرى على الشاشة. وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يتحلى الحكم توبياس شتييلر بمزيد من الحساسية، خاصة في قراره بطرد أكبوجوما بالبطاقة الحمراء: "يمكن تفسير الأمر بطريقة أو بأخرى، ولكن إذا تم اتخاذ قرار بطردنا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 17، فسيكون الأمر صعبًا في ميونخ. أعلم أنه من الصعب على الحكام اتخاذ قرارات في مثل هذه المواقف الصعبة أسبوعًا بعد أسبوع. لا أريد أن أكون في مكانهم".

بعد صراع بين أكبوجوما ولاعب بايرن لويس دياز في منطقة جزاء هوفنهايم بعد ربع ساعة من اللعب، سقط فيه الكولومبي على الأرض، أشار شتييلر إلى نقطة الجزاء. كان قرارًا صعبًا بنسبة 50:50، لكنه كان مبررًا في النهاية. نظرًا لأن أكبوجوما منع فرصة تهديف واضحة لبايرن ميونخ بلمسه الخفيف، طرد الحكم مدافع هوفنهايم بالبطاقة الحمراء. كان قرارًا صارمًا وفقًا للقواعد، ولكنه كان قرارًا أكثر صرامة، حيث كان بإمكان شتييلر أن يكتفي بإشهار البطاقة الصفراء ، حتى لا يتسبب في حسم المباراة مبكرًا.

ورداً على سؤال الصحفي عما إذا كان على شتييلر أن يعيد مشاهدة المشهد على شاشة تقنية الفيديو، أجاب بروميل: "نعم، بالطبع. لكنني سئمت قليلاً من موضوع الحكم بالفيديو. بالطبع، عندما يكون الأمر كذلك، يمكنك إعادة مشاهدة المشهد. أكبو لم يكن في حالة سيطرة، كان نصفه في الهواء وتم سحبه قليلاً. هذا مؤلم، لأنه في النهاية يحدد نتيجة المباراة".