مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب "لا يستمتع" بدوره في ريد بول وقد يغادر هذا الصيف
تفكك سريع للخطة الكبرى
تولى كلوب منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول في 1 يناير 2025، مستفيدًا من شهرته الأسطورية في أنفيلد. ومع ذلك، بعد أربعة عشر شهرًا فقط من توليه المنصب، انتهت فترة الشهر العسل. زعمت صحيفة Salzburger Nachrichten النمساوية اليومية مؤخرًا وجود خلافات كبيرة بين المديرين التنفيذيين لشركة مشروبات الطاقة والمدرب الألماني البالغ من العمر 58 عامًا.
ويُقال إن السبب الرئيسي وراء تدهور هذه العلاقة هو الأداء الضعيف للأندية الرائدة التابعة للعلامة التجارية. يحتل نادي RB Leipzig حاليًا المركز الخامس في الدوري الألماني، بفارق 19 نقطة عن بايرن ميونيخ. وتعد هذه المعاناة المحلية مقلقة بالنظر إلى جدول المباريات الخفيف بعد غياب النادي عن المسابقات الأوروبية. علاوة على ذلك، واجه كلوب انتقادات شديدة لتنظيمه تعيين المدير الفني أولي فيرنر. الوضع قاتم بنفس القدر في النمسا، حيث تعرض RB سالزبورغ لإقصاء غير متوقع خلال مرحلة الدوري الأوروبي، مما زاد من عدم الاستقرار بسبب الافتقار إلى الاستمرارية الإدارية التي تُعزى مباشرة إلى إهمال كلوب.
المديرون التنفيذيون يسارعون للحفاظ على جبهة موحدة
على الرغم من تزايد الأدلة على وجود اضطرابات خلف الكواليس، حاولت الإدارة العليا في شركة ريد بول تهدئة العاصفة الإعلامية. إدراكاً منه للضرر المحتمل الذي قد يلحق بالعلامة التجارية جراء انفصال سابق لأوانه، تناول رئيس مجلس إدارة ريد بول أوليفر مينتزلاف في النهاية الشائعات المتداولة. وأصدر مينتزلاف دفاعاً قوياً عن النظام الحالي، قائلاً: "هذا أمر سخيف تماماً ولا أساس له من الصحة. نحن راضون عن عمل يورغن كلوب".
ومع ذلك، فإن هذا الإعلان العلني عن الثقة يتعارض بشدة مع الواقع الصارخ الذي يتكشف على أرض الملعب. تم توظيف كلوب خصيصًا لتعزيز الملف الرياضي، وجلب عقلية الفوز التي من شأنها أن تسمح لكل من لايبزيغ وسالزبورغ بالانتقال إلى قوى فائزة باللقب. مع انتهاء ثلثي الموسم الحالي، أدى الفشل في تلبية هذه التوقعات الاستراتيجية الطموحة إلى ضغوط هائلة على ديناميكية العمل. يكشف التناقض الصارخ بين خطاب مينتزلاف الدفاعي وعدم الرضا الواضح الذي أوردته وسائل الإعلام المحلية عن وجود علاقة متصدعة بشدة على أعلى المستويات التنظيمية.
انفصال باريس وعزلتها الاستراتيجية
توضح المشكلات الهيكلية التي تتجاوز حدود ألمانيا والنمسا سبب اقتراب هذه الشراكة من نهايتها. كان من المفترض أن يكون استحواذ ريد بول مؤخرًا على حصة أقلية في نادي باريس إف سي إلى جانب عائلة أرنو وسيلة لكلاوب لممارسة نفوذه الواسع. على الرغم من أن المدير الفني السابق لفريق بوروسيا دورتموند كان متفرجًا متكررًا لمشاهدة الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الفرنسي، إلا أن مشاركته الفعلية في القرارات الاستراتيجية الحيوية كانت محدودة بشكل مذهل.
في الأسبوع الماضي، كشف رحيل مدرب باريس إف سي ستيفان جيلي عن هذا الانفصال. بدلاً من الاستفادة من شبكته الهائلة لتعيين مدرب تكتيكي يتماشى مع فلسفة الضغط العالي التي تشتهر بها العلامة التجارية، ظل كلوب على الهامش، كما كشف تقرير جديد من L'Equipe. ومن الجدير بالذكر أنه فشل في الدفاع عن موظفي ريد بول السابقين المتاحين ماركو روز أو أدي هوتر. بدلاً من ذلك، عيّن النادي الباريسي أنطوان كومبواري، الذي لا يتوافق أسلوبه التكتيكي مع منهجية ريد بول الراسخة.
دوامة التغييرات الإدارية وظلال غلاسنر
مع اقتراب العطلة الصيفية، يبدو أن إنهاء هذا العقد مبكراً أصبح أمراً لا مفر منه. وفقاً لصحيفة L'Equipe، فإن المشكلة الأساسية هي أن كلوب "لا يستمتع" بمسؤولياته الإدارية الشاملة، ويشتاق بشدة إلى الإثارة اليومية التي يوفرها الإعداد التكتيكي. مع مرور الأشهر، تزداد رغبته في العودة إلى الإدارة المباشرة، ليكون قد مر بالضبط عشرون شهراً منذ رحيله العاطفي عن ميرسيسايد. تشكل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نقطة تحول طبيعية، مما قد يسمح لكلوب بالبحث عن منصب تدريبي مناسب على مستوى النخبة.
بالنسبة لريد بول، قد يتحول التركيز نحو التخطيط لخلافة كلوب لضمان عدم ترك البنية التحتية الرياضية للنادي دون قيادة قبل موسم التحضير الحاسم. المرشح البارز هو أوليفر غلاسنر، الذي سيكون متاحًا في الصيف. يمتلك المدير الفني الحالي لكريستال بالاس الخبرة التكتيكية والفلسفة الهجومية والخبرة في الدوري الألماني اللازمة للإشراف على الشبكة.
