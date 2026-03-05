مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز يُمنع من القيادة لمدة ستة أشهر بعد حادث تورطت فيه سيارته من طراز BMW في منطقة السرعة المحددة بـ 20 ميلاً في الساعة

وقع آخر حادث للمدرب النمساوي في يوليو 2025 بينما كان غلاسنر يقود سيارته في بيرموندسي، جنوب لندن. تم تسجيله بواسطة كاميرا مراقبة السرعة وهو يقود سيارته في شارع أولد كنت رود قبل الساعة 7:30 صباحًا بقليل.

كان مزاج غلاسنر سيئًا بالفعل في ذلك الوقت، حيث علم بالاس قبل ثلاثة أيام فقط، بعد فوزه التاريخي على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025، أنه تم تخفيض تصنيفه من الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمرات.