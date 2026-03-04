مدرب فنربخشة ينقل إلى المستشفى بسبب "عدوى خطيرة"، حسبما أكد النادي التركي العملاق

وأكدت تقارير لاحقة صادرة عن النادي التركي أن مدرب فنربخشة تيديسكو واجه خطرًا صحيًا كبيرًا. فقد تم إدخال المدرب البالغ من العمر 40 عامًا إلى المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إصابته بمرض تنفسي حاد. وقد تسبب هذا الدخول المفاجئ والفوري إلى المستشفى في قلق واسع النطاق بين مجتمع كرة القدم العالمي وجماهير فنربخشة المتحمسة.

ومنذ ذلك الحين، تم الكشف عن أن السبب الكامن وراء هذه الحالة الطبية المقلقة هو إصابته بنوبة مفاجئة من الالتهاب الرئوي. لحسن الحظ، بعد تلقيه الرعاية الطبية العاجلة، خرج المدرب السابق لشالكه وRB لايبزيغ من المستشفى. وهو الآن يواصل عملية التعافي اللازمة في منزله المريح في اسطنبول، على الرغم من أنه لا يزال غير متاح تمامًا لأداء مهامه مع الفريق الأول أثناء استمرار علاجه.