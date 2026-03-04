Getty Images Sport
ترجمه
مدرب فنربخشة ينقل إلى المستشفى بسبب "عدوى خطيرة"، حسبما أكد النادي التركي العملاق
الطوارئ الطبية والاستشفاء
وأكدت تقارير لاحقة صادرة عن النادي التركي أن مدرب فنربخشة تيديسكو واجه خطرًا صحيًا كبيرًا. فقد تم إدخال المدرب البالغ من العمر 40 عامًا إلى المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إصابته بمرض تنفسي حاد. وقد تسبب هذا الدخول المفاجئ والفوري إلى المستشفى في قلق واسع النطاق بين مجتمع كرة القدم العالمي وجماهير فنربخشة المتحمسة.
ومنذ ذلك الحين، تم الكشف عن أن السبب الكامن وراء هذه الحالة الطبية المقلقة هو إصابته بنوبة مفاجئة من الالتهاب الرئوي. لحسن الحظ، بعد تلقيه الرعاية الطبية العاجلة، خرج المدرب السابق لشالكه وRB لايبزيغ من المستشفى. وهو الآن يواصل عملية التعافي اللازمة في منزله المريح في اسطنبول، على الرغم من أنه لا يزال غير متاح تمامًا لأداء مهامه مع الفريق الأول أثناء استمرار علاجه.
- Getty Images Sport
بيان رسمي من النادي بشأن تيديسكو
سعياً لتوضيح الموقف ومعالجة الشائعات المتداولة حول غياب مدربهم، أصدر نادي اسطنبول العملاق بياناً رسمياً للجمهور. وأكد البيان الرسمي للنادي الموقف بشكل مباشر، حيث جاء فيه: "لا يزال علاج مديرنا الفني دومينيكو تيديسكو مستمراً بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها". وقد أعطت هذه الشفافية بعض الطمأنينة اللازمة للمشجعين بعد اختفائه المفاجئ من خط التماس.
تفسر هذه العدوى الخطيرة سبب غياب المدرب الألماني-الإيطالي بشكل واضح خلال مباراة الدوري التركي الصعبة ضد أنطالياسبور في نهاية الأسبوع الماضي. انتهت تلك المباراة المرتقبة في النهاية بتعادل محبط 2-2 للكناري الأصفر، مما أدى إلى خسارة نقاط ثمينة. كان تيديسكو، الذي تولى بثبات مهام الإدارة من الأسطورة جوزيه مورينيو في سبتمبر، يواصل سعيه القوي للفوز باللقب قبل أن يتدخل هذا الانتكاس الطبي المؤسف.
غياب عن مباراة الكأس وحل مؤقت
توقيت هذا المرض التنفسي الحاد يمثل تحديًا خاصًا لفريق فنربخشة، حيث يخوض الفريق حاليًا معارك صعبة على عدة جبهات. وبالتالي، لن يتمكن تيديسكو من قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء في مباراة كأس تركيا الحاسمة ضد غازي عنتاب مساء الأربعاء. تتطلب مباريات هذه البطولة التنافسية توجيهات تكتيكية دقيقة، مما يجعل غيابه القسري عقبة كبيرة أمام طموحات الفريق في الفوز باللقب هذا الموسم.
لضمان الاستمرارية خلال هذه الفترة الصعبة، عهد النادي بمهام القيادة المؤقتة إلى مساعد المدرب زيكي مراد جول. سيتولى جول مسؤولية الفريق الأول في مباراة الكأس القادمة، بهدف تحقيق فوز حاسم والحفاظ على آمال الفريق في الفوز بالكأس المحلية. يعمل طاقم العمل خلف الكواليس بشكل جماعي لتنفيذ الرؤية التكتيكية لتيدسكو، بينما يدعم هو جهود الفريق من منزله.
- Getty Images Sport
تأثير سباق اللقب والعائد المتوقع
على الرغم من خطورة التشخيص الأولي التي لا يمكن إنكارها، إلا أن التوقعات الحالية لعودة تيديسكو إلى خط الملعب تظل متفائلة بحذر. يراقب الطاقم الطبي لفريق فنربخشة عن كثب تعافيه، وقد أشاروا إلى أنه من المحتمل أن يعود إلى الملاعب قريبًا. إذا استمرت حالته الصحية في التحسن بهذا المعدل الواعد، يأمل النادي أن يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة الدوري الحاسمة ضد سامسونسبور في نهاية الأسبوع المقبل.
يحتل فنربخشة المركز الثاني بفارق أربع نقاط فقط عن غريمه اللدود غلطة سراي، ومع بقاء 10 مباريات حاسمة فقط في الموسم، فإنه في حاجة ماسة إلى قيادة قائده. يتحد المشجعون واللاعبون في الأمل في أن يتغلب تيديسكو تمامًا على الالتهاب الرئوي، مما يسمح للنادي بتقليص الفارق في صدارة الترتيب دون المخاطرة بصحته على المدى الطويل.
إعلان