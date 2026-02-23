مدرب فرنسا السابق ينتقد إندريك "عديم الفائدة" بعد آخر أداء للاعب ريال مدريد المعار إلى ليون

كانت ليلة سيئة بالنسبة لنجم سيليساو الشاب، الذي عانى من أجل إحداث أي تأثير ملموس من موقعه على الجانب الأيمن. غضب دومينيك بشكل خاص من ما اعتبره قلة جهد اللاعب، قائلاً: "كان عليه أن يخرج حقاً، فقد كان عديم الفائدة على أرض الملعب ولم يقدم أي حلول. خيب ليون ظني قليلاً، خاصة إندريك. يجب على جميع المهاجمين القيام بعمل دفاعي حقيقي، وتقديم حلول وإضفاء بعض العمق. لم يفعل أي من ذلك".

وأبرز المدرب المخضرم أخطاء محددة في التركيز حيث بدا أن لاعب ريال مدريد المعار كان غائباً ذهنياً. ودومينيك، الذي قاد فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2006، استشهد بالهدفي الثاني لستراسبورغ كمثال رئيسي على افتقار إندريك إلى الحماس.

"في الهدف الثاني، بقي على بعد خمسة أمتار من الحدث - كان يراقب فقط"، قال دومينيك بغضب. "لا يقدم أي خيارات في الخلف، وعندما تكون الكرة في حوزته، يفقدها ببساطة. أحيانًا يمرر الكرة فوق الدفاع أو يحتفظ بها. بصراحة، كان بقاؤه على أرض الملعب طوال المباراة أمرًا مخيبًا للآمال".