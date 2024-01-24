مدرب جديد لهاري كين؟ توماس توخيل في خطر وقد يتم إقالته قريبًا!

هل يرحل توماس توخيل عن تدريب بايرن ميونخ؟

أصبح توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ مهدد بالإقالة بسبب تراجع مستوى الفريق رغم امتلاكه نجومًا مميزة.

وفشل بايرن ميونخ في التسجيل أمام فيردر بريمن يوم الأحد الماضي في الدوري الألماني حيث سدد 22 تسديدة، 7 منهم على المرمى، ودافع فيردر بشكل جيد وسجل بلمسة نهائية رائعة.

ويتأخر العملاق البافاري الآن بسبع نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني قبل مواجهة الفريق المؤجلة مساء اليوم الأربعاء ضد يونيون برلين، وأصبح واضحًا أن الفريق يعانى تحت قيادة توماس توخيل، ورغم تألق هاري كين، لكن الفريق من حوله ينهار وتتوالى الشائعات حول إجراء إصلاح شامل بسبب توقف مفاوضات تجديد عقود بعض نجوم الفريق.

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ورغم نجاحات توخيل، لكنه ليس غريبًا أن يتم إقالته إذا استمر البايرن في التراجع، وانتقد المدرب لاعبيه في وسائل الإعلام، وبعد بداية واعدة للموسم يبدو أن مستقبل العملاق البافاري في خطر.