مدرب توتنهام السابق يوجه رسالة إلى إيغور تودور، حيث حث المدرب الجديد لفريق توتنهام على بناء فريق حول نجمين شابين
توتنهام في معركة الهبوط بعد موسم سيئ
غادر فرانك توتنهام باعتباره أسوأ مدرب في تاريخ "الستة الكبار" في الدوري الإنجليزي الممتاز من الناحية الإحصائية. حصد فريقه توتنهام 29 نقطة من 26 مباراة في الدوري، ولم يحقق أي فوز محلي في عام 2026، حيث كانت انتصاراته الوحيدة في العام الحالي ضد فريقي بوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت من الدوري الألماني في دوري أبطال أوروبا. تم تأكيد تعيين تودور خلفًا لفرانك يوم السبت، وقد تلقى بالفعل بعض النصائح من أحد أسلافه.
ريدكناب يدعو إلى بث الثقة
كتب ريدكناب، الذي درب توتنهام من 2008 إلى 2012 وقاد النادي إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في العصر الحديث، في صحيفة "ذا صن": "مع الإيمان، كل شيء ممكن. وسيكون ضخ الثقة التي يحتاجها لاعبو توتنهام أكبر مهمة للمدرب المؤقت إيغور تودور عندما يدخل إلى غرفة الملابس للقاء فريقه".
وأضاف: "الرسالة الموجهة إلى تودور الآن مشابهة لتلك التي استخدمتها عندما وصلت إلى وايت هارت لين في عام 2008. كان لدينا لاعبون رائعون، لكن ثقتهم بأنفسهم كانت في الحضيض بعد أن خسروا أول ثماني مباريات في الدوري.
"لذا كان أول ما فعلته هو رفع معنويات لوكا مودريتش وغاريث بيل وتذكيرهما بمدى براعتهم ومهاراتهم وما يمكنهما فعله للخصم. كان عليّ أن أجعل مودريتش يؤمن حقًا أنه لم يكن هناك من هو أفضل منه في الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الوقت. وكل شيء انبعث من الإيمان.
"لا يجب أن يخجل اللاعبون من العمل، والركض وراء كل كرة، ومواصلة المطاردة والضغط عندما يفقدونها."
غراي وبرغفال يمكنهما إنقاذ توتنهام، حسب رأي ريدكناب
كما أشار ريدكناب إلى أن النجمين الشابين لوكاس بيرغفال وأرشي جراي، الذي يُعتبر "قائد توتنهام المستقبلي"، قد يكونان اللاعبين اللذين سيساعدان الفريق على الابتعاد عن منطقة الهبوط، بينما رفض الاقتراحات التي تدعو إلى تجريد كريستيان روميرو من شارة القيادة.
وتابع ريدكناب: "لا يزال هناك بعض اللاعبين الذين سيتعين على تيودور التعامل معهم، وأهمهم القائد كريستيان روميرو.
"لا يمكنك تجريده من شارة القيادة، مهما بدا ذلك حلاً سهلاً. إذا جردت روميرو من شارة القيادة، فستفقده من اليوم الأول.
"على المدى القصير، أنت بحاجة إليه في صفك ومعك - ولكن يجب أن تكون هناك محادثة صريحة حول افتقاره إلى الانضباط".
وأضاف: "مثال جيد لروميرو وبقية الفريق هو لاعب الوسط أرشي جراي البالغ من العمر 19 عامًا. كان بالنسبة لي لاعب توتنهام الأفضل في الموسم الماضي، ويقدم أداءً رائعًا أينما ولعبت.
"غراي هو قائد توتنهام المستقبلي ويجب على الجميع أن يتطلعوا إليه. إنه يقدم أداءً رائعًا ويظهر التزامًا ورغبةً سواء في مركز الظهير الأيمن أو قلب الدفاع أو في خط الوسط.
"لقد أظهر اللاعبون الشباب في توتنهام، سواء غراي أو لوكاس بيرغفال، قيادتهم لفترة طويلة جدًا، وحان الوقت لكي يحذو كبار اللاعبين حذوهم".
ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟
لن تكون المباراة الأولى لتودور كمدرب لتوتنهام أكبر من ذلك، حيث يستضيف فريقه الجديد أرسنال في ديربي شمال لندن يوم الأحد المقبل. من غير المتوقع أن يبقى الكرواتي مدربًا للفريق بعد نهاية الموسم، حيث يتطلع توتنهام إلى تعيين مدرب طويل الأمد في الصيف. روبرتو دي زيربي والمدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو من بين المرشحين.
