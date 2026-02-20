Getty/Instagram
ترجمه
مدرب تشيلسي ليام روزينيور يكشف أنه وراء رحلة كول بالمر إلى دبي مع صديقته أوليفيا هولدر
بالمر سافر إلى دبي برفقة شريكته عارضة الأزياء هولدر
وصل تشيلسي إلى فاصل مدته أسبوع في جدول مبارياته المزدحم لموسم 2025-26، بعد فوزه السهل 4-0 على فريق هال سيتي من دوري الدرجة الثانية في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. حصل بالمر على راحة في مباراة التايجرز، حيث لم يتم إدراجه حتى ضمن قائمة البدلاء.
من المفترض أن يعود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة بيرنلي يوم السبت بعد أن استعاد طاقته بالكامل. وذلك لأنه كان يسترخي في الإمارات العربية المتحدة - حيث قضى وقتًا على الشاطئ واستمتع بالعديد من التجارب الحصرية التي توفرها دبي.
رافق بالمر في تلك الرحلة عارضة الأزياء والمؤثرة هولدر، حيث تمت مشاركة صور من رحلتهم إلى الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أهدى لاعب تشيلسي رقم 10 صديقته باقة ضخمة من الورود الحمراء وحقيبة شانيل.
لماذا أعطى روزينيور الضوء الأخضر لقضاء عطلة منتصف الموسم
يأمل روزينور أن تساعد فرص الاسترخاء فريقه، حيث وافق مدرب البلوز على السفر خارج غرب لندن. وقال للصحفيين قبل مباراة الفريق على أرضه مع بيرنلي المهدد بالهبوط، حيث لم يحظ نجوم تشيلسي براحة تذكر منذ فوزهم بكأس العالم للأندية الصيف الماضي: "راجعت جدول اللاعبين خلال الـ 18 شهراً إلى السنتين الماضيتين.
شجعت اللاعبين على الذهاب والاستمتاع بأشعة الشمس. أحيانًا تكون أفضل طريقة لتجديد نشاطك هي الذهاب والاسترخاء. اعتقدت أن هذا هو الصواب بالنسبة للاعبين".
أثناء وجوده في دبي، التقى بالمر بصديقه المقرب توندي. وقد أذكى مغني الراب المقيم في مانشستر التكهنات حول انتقال بالمر إلى مانشستر يونايتد في المستقبل من خلال نشره على إنستغرام: "يومًا ما سأعيد CP إلى مانشستر يونايتد حيث ينتمي. اسألوه عن فريقه المفضل".
- AFP
من هم نجوم تشيلسي الآخرون الذين قضوا وقتًا في دبي؟
لم يكن بالمر النجم الوحيد في تشيلسي الذي توجه إلى دبي بعد أن منحه روزينيور الإذن بحزم حقائبه والذهاب للاستمتاع بأشعة الشمس. فقد تشارك إنزو فرنانديز وبيدرو نيتو وجواو بيدرو وتريفو تشالوباه طائرة خاصة إلى الإمارات العربية المتحدة.
كما توجه المدافع الفائز ببطولة يورو 2024 مارك كوكوريلا إلى تلك المنطقة من العالم برفقة زوجته كلوديا رودريغيز، حيث التقى نيتو وبيدرو وشريكاتهما لقضاء أمسية مميزة مع النبيذ الفاخر والعشاء.
لن يشارك كوكوريلا عندما يعود تشيلسي إلى الملعب في ستامفورد بريدج، حيث يعاني اللاعب الدولي الإسباني من إصابة غير متوقعة. قال روزينيور عند تقديمه آخر المستجدات عن الظهير الأيسر البالغ من العمر 27 عامًا: "مرة أخرى، لا يمكنني تحديد إطار زمني دقيق لمارك. لقد عانى من إصابة في أوتار الركبة. تعرض لها قبل نهاية الشوط الأول في مباراة ليدز.
"بالنسبة لي، هذا أمر مؤسف حقًا، لأنه لاعب رائع. إنه أحد أفضل الظهيرين الأيسرين في العالم. لكن لدينا جوريل [هاتو]، ولدينا مالو [غوستو]، اللذان يمكنهما اللعب في هذا المركز. لدينا لاعبون جيدون جدًا يمكنهم تغطية هذا المركز. كلما عاد أسرع، كان ذلك أفضل".
تشيلسي يستهدف إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى
في مكان آخر، قام أليخاندرو غارناشو برحلة إلى مصر. زار الجناح الدولي الأرجنتيني الأهرامات الشهيرة أثناء وجوده في شمال إفريقيا، كما استمتع بالسباحة في البحر وركوب الجمال.
ويأمل في أن يبرز مع البلوز ضد بيرنلي، بعد أن عانى من صعوبة في تقديم أفضل مستوياته بشكل مستمر منذ انضمامه إلى تشيلسي قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) في صيف 2025.
سيحتاج البلوز إلى شخص يوفر الإلهام الهجومي عند استضافة كلاريتس، حيث يستهدفون الحصول على مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهم يحتلون حالياً المركز الخامس في الجدول، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي استعاد نشاطه تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك.
