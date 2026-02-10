مدرب تشيلسي ليام روزينيور يضحك على فشله في اللمسة الأولى ضد أرسنال

حقق روزينور بداية رائعة من الناحية الإحصائية منذ أن خلف إنزو ماريسكا، لكن القصة المحيطة بفترة توليه المنصب لا تزال تهيمن عليها شخصيته وخطأ فادح ارتكبه مؤخرًا. خلال هزيمة البلوز الأخيرة في الإمارات، أخطأ المدرب في السيطرة على الكرة في المنطقة الفنية، وهو حادث تم تسجيله على الفور ومشاركته من قبل آلاف المشجعين المنافسين. كان ذلك بمثابة صاعقة للنقاد الذين أمضوا أسابيع في التدقيق في أسلوبه البليغ في الكلام وخبرته في التدريب.

كانت السخرية شديدة، حيث تمت مقارنة المدرب السابق لستراسبورغ بديفيد برنت وأطلق عليه لقب "لينكد إن ليام". على الرغم من الضجة، لا يزال من الصعب الجدال في سجل روزينيور على أرض الملعب؛ فقد حقق سبع انتصارات في أول تسع مباريات له وقاد النادي بنجاح إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، بينما يستعد اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا لمباراة حاسمة على أرضه ضد ليدز، لا يزال التركيز منقسمًا بين نجاحه التكتيكي وسمعته التي انتشرت على نطاق واسع.