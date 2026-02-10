Getty Images Sport
مدرب تشيلسي ليام روزينيور يضحك على فشله في اللمسة الأولى ضد أرسنال
لحظة فيروسية في الإمارات
حقق روزينور بداية رائعة من الناحية الإحصائية منذ أن خلف إنزو ماريسكا، لكن القصة المحيطة بفترة توليه المنصب لا تزال تهيمن عليها شخصيته وخطأ فادح ارتكبه مؤخرًا. خلال هزيمة البلوز الأخيرة في الإمارات، أخطأ المدرب في السيطرة على الكرة في المنطقة الفنية، وهو حادث تم تسجيله على الفور ومشاركته من قبل آلاف المشجعين المنافسين. كان ذلك بمثابة صاعقة للنقاد الذين أمضوا أسابيع في التدقيق في أسلوبه البليغ في الكلام وخبرته في التدريب.
كانت السخرية شديدة، حيث تمت مقارنة المدرب السابق لستراسبورغ بديفيد برنت وأطلق عليه لقب "لينكد إن ليام". على الرغم من الضجة، لا يزال من الصعب الجدال في سجل روزينيور على أرض الملعب؛ فقد حقق سبع انتصارات في أول تسع مباريات له وقاد النادي بنجاح إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، بينما يستعد اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا لمباراة حاسمة على أرضه ضد ليدز، لا يزال التركيز منقسمًا بين نجاحه التكتيكي وسمعته التي انتشرت على نطاق واسع.
التعامل مع سخريات "ليانكيند إن" وديفيد برنت
تناول روزينيور مسألة الإساءات عبر الإنترنت بشكل كامل في مؤتمر صحفي. وبدلاً من التهرب من الانتقادات، تناول مقارنات ديفيد برنت وردود الفعل على لمسته مع أرسنال بشكل مباشر، مع الاعتراف بتأثير ذلك على عائلته.
"أعرف ذلك لأن لدي أطفال في سن المراهقة. إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يؤثر عليهم. يؤثر على والديّ، ويؤثر على عائلتي. لكنني كنت أعلم أن هذا سيحدث عندما قبلت هذه الوظيفة. هذا أمر طبيعي. عندما تكون مستعدًا لذلك، فإنه يجعلك تبتسم. أنا شخص واثق من نفسي. وإذا كنت تتأثر بأمور كهذه، فلا يجب أن تعمل في هذه الوظيفة. لا يمكنك القيام بهذه الوظيفة إذا تأثرت بها سلبًا. بصراحة، أنا أستمتع بها كثيرًا. لم أساعد نفسي بلمستي الأولى في أرسنال. لكن هذا أمر طبيعي. أنا أستمتع بهذه الوظيفة. وأعلم أن الناس سيبدأون في الحكم عليّ بناءً على ما يرونه على أرض الملعب، وهذا هو الأهم".
عندما سُئل عن سبب توقعه لمثل هذه ردود الفعل السلبية، عزا روزينيور ذلك إلى مساره غير التقليدي إلى منصب المدرب في ستامفورد بريدج. "ربما تكون خلفيتي وتدريبي ووجودي في نادٍ بهذا الحجم مختلفة. إنها مختلفة. أنا لست شخصية مشهورة. أنا من نوع مختلف من الأندية ولدي شخصية مختلفة."
مدير إنجليزي شاب تحت المجهر
أثار التدقيق الذي واجهه روزينيور تساؤلات حول الثقافة المحيطة بالمدربين الإنجليز الشباب الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى. على الرغم من إمكاناته الواضحة، فإن ميله إلى التعبير عن نفسه بطريقة معينة أدى إلى اتهامه بأنه "مبالغ". ومع ذلك، لا يزال روزينيور غير متأثر بهذه الأحكام، ويصر على أنه لن يغير شخصيته لتتناسب مع نموذج إداري معين.
اعترف المدرب بأن الناس غالبًا ما يشكلون آراءهم قبل مقابلته، لكنه لا يزال مرتاحًا لطبيعته. قال: "لا أعرف ما إذا كنت تحاول دفعي إلى قول أي شيء. هذا لا يؤثر عليّ. لقد كنت مستعدًا للقيام بهذه المهمة لسنوات، لعقود، وكنت أعرف ما سيترتب عليها. وفي الواقع، هذا لا يؤثر عليّ على الإطلاق، لأنني أعرف أن التركيز هو القيام بالمهمة والاستمتاع بها.
أنا أحب هذه الوظيفة. أنا أستمتع بها. لا أخشى أن أكون على طبيعتي. إذا كنت أرتدي نظارات، أو إذا كان صوتي يبدو مبالغًا فيه قليلاً عندما أتحدث، أو إذا كنت أعبر عن نفسي بطريقة معينة، أو إذا لم أبدو كمدير، فهذا لا يزعجني على الإطلاق".
تشيلسي يستعد لمواجهة ليدز
بينما يستعد تشيلسي لاستضافة ليدز مساء الثلاثاء، يركز روزينيور على العودة إلى طريق الانتصارات بعد الهزيمة أمام أرسنال. وقد ارتفعت معنويات الفريق بعد أنباء عن جاهزية أندري سانتوس للعب بعد تعافيه من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الفوز 3-1 على وولفز في نهاية الأسبوع. وستكون مشاركته في خط الوسط حاسمة في سعي تشيلسي للسيطرة على الكرة واستعادة زخمه.
ومع ذلك، لا يزال توفر القائد ريس جيمس مصدر قلق كبير. غاب المدافع عن المباريات القليلة الماضية بسبب إصابة طفيفة وكان يشعر بتوعك حتى يوم الاثنين، مما جعل روزينيور قلقًا بشأن لياقته البدنية حتى اللحظة الأخيرة. مع مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا والمنافسة على المراكز الأربعة الأولى، يأمل مدرب البلوز في أداء احترافي يبعد الحديث عن الميمات على وسائل التواصل الاجتماعي ويعيد التركيز على السعي وراء الألقاب.
