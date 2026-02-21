Getty Images Sport
مدرب تشيلسي ليام روزينيور يشرح سبب استمراره في العيش في فندق بسبب توقف عملية البحث عن منزل
روزينيور يحقق بداية قوية كمدرب لتشيلسي
استقطب تشيلسي روزينيور من النادي الشقيق ستراسبورغ في يناير، بعد فترة وجيزة من رحيل ماريسكا في يوم رأس السنة الجديدة. حقق المدافع السابق بداية قوية في ستامفورد بريدج، حيث فاز في 8 من 11 مباراة خاضها حتى الآن، وكانت هزيمته الوحيدة على يد أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في نصف نهائي كأس كاراباو.
يحتل البلوز مركزًا جيدًا في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الخامس - وهو مركز قد يكون كافيًا للتأهل لمسابقة الأندية الأوروبية النخبة الموسم المقبل، بالنظر إلى تصنيف إنجلترا الحالي القوي في معامل الترتيب. في مسابقة هذا الموسم، سيواجهون أحد فرق موناكو وباريس سان جيرمان وقاراباغ ونيوكاسل يونايتد في دور الـ16 بعد أن احتلوا المركز السادس في جدول مرحلة الدوري.
روزينيور: "ظروفي المعيشية ليست أولوية"
لقد مر ثمانية أيام منذ آخر مباراة لفريق تشيلسي، التي انتهت بفوزه 4-0 على هال في كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد منح روزينيور لاعبيه بعض الوقت للراحة، حيث سافر عدد من النجوم إلى دبي للاستمتاع بالطقس الدافئ. ومع ذلك، اعترف اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا أنه واجه صعوبة في الانفصال تمامًا عن العمل خلال فترة الراحة القصيرة لفريق البلوز، وكشف أيضًا أنه أجل البحث عن منزل دائم في الوقت الحالي.
وفي مؤتمره الصحفي قبل المباراة، قال روزينيور: "العمل لا ينتهي أبدًا. فقط يوم واحد. تمكنت من الانفصال عن العمل ليوم واحد. وكذلك طاقم العمل. ليس فقط الموظفون الذين سافروا معي. بل جميع الموظفين الذين يعملون بجد ويسافرون مع الفريق.
من المهم لهم أن يروا عائلاتهم. لقد أدى ذلك إلى تجديد نشاط الجميع، ونحن بحاجة إلى ذلك لأننا سنعود الآن إلى جدول زمني مشابه مرة أخرى.
"ما زلت في الفندق. سأبقى هناك على الأرجح حتى نهاية الموسم. ليس لدي وقت. أنا أركز على هذا العمل. ظروفي المعيشية ليست أولوية في الوقت الحالي".
مدرب تشيلسي سيخرج اللاعبين من الملعب بسبب العنصرية
تحدث روزينيور أيضًا عن العاصفة العنصرية التي اجتاحت عالم كرة القدم بعد مباراة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد، والتي أبلغ خلالها فينيسيوس جونيور عن إساءة مزعومة من جيانلوكا بريستياني. قام الحكم بتطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية، مما أدى إلى توقف المباراة لمدة 10 دقائق قبل استئنافها. ومنذ ذلك الحين، أخبر الأرجنتيني الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنه استخدم لفظًا مسيئًا للمثليين وليس لفظًا عنصريًا.
وقال روزينور: "إذا سمعت بشكل قاطع عبارات عنصرية ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيالها، فسأخرج فريقي من الملعب ولن ألعب المباراة.
أنا محظوظ حقًا. أنا من أصل مختلط. أبي أسود وأمي بيضاء. ما تعلمته في حياتي هو أن الجميع متشابهون إلى حد كبير".
ستقام مباراة الإياب في تلك المرحلة من التصفيات الأسبوع المقبل، حيث يتقدم ريال مدريد بنتيجة 1-0 بفضل هدف فينيسيوس الرائع.
بلوز يبحث عن فوز كبير ضد بيرنلي
المباراة التالية لفريق تشيلسي ستكون في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق بيرنلي بعد ظهر يوم السبت. الفوز في هذه المباراة سيجعل فريق روزينيور يتقدم على منافسه في تصفيات دوري أبطال أوروبا، فريق مانشستر يونايتد، الذي لن يلعب حتى مساء يوم الاثنين عندما يزور فريق إيفرتون.
بعد تلك المباراة، سيحظى البلوز بفترة راحة قصيرة أخرى لاستعادة طاقتهم قبل مواجهة متصدر الدوري أرسنال في نهاية الأسبوع المقبل، حيث يأمل روزينيور في تحقيق الفوز للمرة الثالثة بعد هزيمتين سابقتين أمام فريق ميكيل أرتيتا. سيشهد شهر مارس الصعب زيارة الفريق اللندني لأستون فيلا وريكسهام في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل استضافة نيوكاسل.
كما سيتعرف الفريق على منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عندما تجرى قرعة دور الـ16 والربع نهائي ونصف النهائي يوم الجمعة 27 فبراير.
