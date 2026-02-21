مدرب تشيلسي ليام روزينيور يشرح سبب استمراره في العيش في فندق بسبب توقف عملية البحث عن منزل

لقد مر ثمانية أيام منذ آخر مباراة لفريق تشيلسي، التي انتهت بفوزه 4-0 على هال في كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد منح روزينيور لاعبيه بعض الوقت للراحة، حيث سافر عدد من النجوم إلى دبي للاستمتاع بالطقس الدافئ. ومع ذلك، اعترف اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا أنه واجه صعوبة في الانفصال تمامًا عن العمل خلال فترة الراحة القصيرة لفريق البلوز، وكشف أيضًا أنه أجل البحث عن منزل دائم في الوقت الحالي.

وفي مؤتمره الصحفي قبل المباراة، قال روزينيور: "العمل لا ينتهي أبدًا. فقط يوم واحد. تمكنت من الانفصال عن العمل ليوم واحد. وكذلك طاقم العمل. ليس فقط الموظفون الذين سافروا معي. بل جميع الموظفين الذين يعملون بجد ويسافرون مع الفريق.

من المهم لهم أن يروا عائلاتهم. لقد أدى ذلك إلى تجديد نشاط الجميع، ونحن بحاجة إلى ذلك لأننا سنعود الآن إلى جدول زمني مشابه مرة أخرى.

"ما زلت في الفندق. سأبقى هناك على الأرجح حتى نهاية الموسم. ليس لدي وقت. أنا أركز على هذا العمل. ظروفي المعيشية ليست أولوية في الوقت الحالي".