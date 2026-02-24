يستعد نادي بودو جليمت النرويجي لخوض مواجهة تاريخية أمام نادي إنتر في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا. وبعد الفوز الكبير في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يسعى الفريق النرويجي الذي يضم بين صفوفه لاعب ميلان السابق ينس بيتر هاوجي إلى حسم تأهل غير متوقع إلى دور الستة عشر من البطولة القارية العريقة في إيطاليا.
مدرب بودو جليمت عن إنتر: مانشستر سيتي لم يشكو من العشب الصناعي.. هذا ليس ذكاءً!
ردود قوية على شكاوى النادي الإيطالي
شهدت مباراة الذهاب جدلًا كبيرًا حول حالة العشب الصناعي في ملعب بودو حيث اشتكى الجانب الإيطالي من تضرر أرضية الملعب ووجود عيوب فنية في الأطراف نتيجة استخدام آليات إزالة الثلوج.
ورد كيتيل نوتسن مدرب بودو جليمت خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء مؤكدًا أنه لا يملك فعل أي شيء تجاه هذا الأمر ومشددًا على ضرورة التركيز على الجوانب التي يمكن التحكم فيها فقط.
وصرح نوتسن قائلا "إن نادي مانشستر سيتي لم يتطرق لمسألة الملعب عند مواجهتهم كما أن فريقي غير معتاد أيضًا على اللعب في ملعب سان سيرو".
وأشار نوتسن إلى أنه يرى من غير الذكاء الحديث عن ظروف خارجية بعيدة عن كرة القدم موضحًا أن ما يفعله الآخرون لا يمثل أهمية بالنسبة له.
بودو جليمت يرفض الاكتفاء بالدفاع في ميلانو
وحول الطريقة التي سيخوض بها فريقه المباراة أمام جماهير إنتر أوضح نوتسن أن فريقه لن يكتفي بالدفاع فقط. وأكد المدرب على ضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب والتعامل مع اللقاء وكأن النتيجة هي التعادل السلبي.
وشدد على أهمية عدم التراجع بشكل مبالغ فيه نحو المناطق الدفاعية أو خفض مركز ثقل الفريق في الملعب. واعتبر اللعب في ملعب تاريخي مثل سان سيرو بمثابة هدية للاعبين لكنه طالبهم في الوقت ذاته بالاستعداد التام لاستغلال هذه الفرصة خاصة وأن الفريق أظهر تحسنًا كبيرًا في حسم المباريات الهامة مؤخرًا.
الاقتداء بأسلوب يورجن كلوب والكرة المكثفة
وفي ختام حديثه كشف مدرب بودو جليمت عن تلقيه إشادات من المدرب الألماني يورجن كلوب بفضل العمل الكبير الذي قدمه في المواسم الأخيرة. وأوضح نوتسن أن فريقه يمتلك فكرة واضحة عن كرة القدم تعتمد على القوة والكثافة العالية.
وأشار إلى استلهام هذا الأسلوب من فريق ليفربول تحت قيادة كلوب الذي تواصل معه خلال الأسابيع الماضية. وأضاف أن هناك لاعبين يبدون رغبة في الانضمام إلى النادي النرويجي رغم صغر المدينة لأنهم يدركون إمكانية تعلم كرة القدم الحقيقية هناك معبرًا عن تمسك الفريق بصفة التواضع رغم الانتصارات المرموقة التي تحققت ضد أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.