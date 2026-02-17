مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو يوجه أصابع الاتهام إلى فينيسيوس جونيور بعد أن طغت مزاعم العنصرية ضد نجم ريال مدريد على مباراة الملحق في دوري أبطال أوروبا

طرد مورينيو في المراحل الأخيرة من المباراة بسبب اعتراضه على الحكم، لكن ذلك لم يمنعه من انتقاد فينيسيوس في مقابلاته بعد المباراة. دافع الأيقونة البرتغالية عن ناديه، مشيرًا إلى أن آخر ما يمكن أن يكونوا عليه هو العنصريين، وقائلًا إن مشاكل مثل هذه تحدث في كل ملعب يلعب فيه نجم ريال مدريد.

وفي حديثه إلى Amazon Prime، قال: "هناك شيء خاطئ لأن هذا يحدث في كل ملعب. في الملعب الذي يلعب فيه فينيسيوس، يحدث شيء ما دائمًا. انظروا، أنا أقول إنها كانت 50 دقيقة جيدة من كرة القدم. أعتقد أن ملايين الأشخاص يشاهدون المباراة حول العالم – هدف رائع ثم انتهت المباراة.

"رأيت شيئين مختلفين تمامًا. أريد أن أكون مستقلًا، ولا أعلق على ذلك. قلت له [فينيسيوس] ذلك بالضبط.

"قلت له [فينيسيوس] - عندما تسجل هدفًا مثل هذا، عليك فقط أن تحتفل وتعود إلى مكانك. عندما كان يتحدث عن العنصرية، أخبرته أن أكبر شخصية [يوسبيو] في تاريخ هذا النادي كانت سوداء.

"هذا النادي، آخر ما يمكن أن يكون، هو عنصري. إذا كان في ذهنه شيء يتعلق بذلك - هذا في بنفيكا. أخبروني [فينيسيوس وجيانلوكا بريستياني] بأشياء مختلفة. لكنني لا أصدق هذا أو ذاك. أريد أن أكون مستقلاً.

"هؤلاء الموهوبون قادرون على القيام بهذه الأشياء الجميلة، لكن للأسف هو [فينيسيوس جونيور] لم يكن سعيدًا فقط بتسجيل ذلك الهدف المذهل.

"عندما تسجل هدفًا كهذا، تحتفل بطريقة محترمة".