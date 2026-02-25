Getty Images Sport
ترجمه
مدرب بريستون يقول إن زيارة سنوب دوج تركت رائحة الحشيش في نفق سوانسي
تغيير في الأجواء: تقييم هيكينغبوتوم الجريء لسヌープ
بعد صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 بين سوانسي وبريستون في بطولة الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء، سارع مدرب الفريق الضيف بول هيكينغبوتوم إلى السخرية من الحضور غير المعتاد للنجم العالمي. يشتهر سنوب بتعاطيه علناً بعض المواد المخدرة، ويبدو أن وصوله تسبب في تغير جودة الهواء بالقرب من غرف تغيير الملابس. فيما يتعلق بالاستعراضات التي سبقت المباراة والتحول العام في أجواء الملعب، قدم مدرب بريستون تقييمًا ساخرًا للمحيط لم يترك مجالًا للخيال بالنسبة لأولئك الذين يعرفون العلامة التجارية الشخصية للمغني.
- Getty Images Sport
الكشف اللاذع لهيكينغبوتوم عن النفق
على الرغم من الضجة التي أحاطت بنجم أغنية "Gin and Juice"، لم يتأثر هيكينغبوتوم كثيرًا بهذا التشتيت، باستثناء تفصيل واحد ملحوظ يتعلق بالرائحة. قلل مدرب بريستون من تأثير جولة الراببر قبل المباراة على أداء فريقه، مشيرًا إلى أن الضجيج والمشهد لم يكونا شيئًا لم يسبق للاعبين أن واجهوه في ملاعب أخرى صاخبة في وقت سابق من الموسم. ومع ذلك، لم يستطع إلا أن يعلق على الرائحة الفريدة التي استقبلته بينما كان الفريقان يستعدان للمعركة على العشب.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد التعادل 1-1، قال هيكينغبوتوم مازحاً: "الشيء الوحيد الذي لاحظته مختلفاً هو رائحة الحشيش في النفق قبل المباراة. هذا مختلف فقط بالنسبة للأشخاص الذين يتواجدون هنا كل أسبوع، أليس كذلك؟ نحن لا نلعب في سوانسي كل أسبوع، لذا لا يختلف الأمر بالنسبة لنا. ذهبنا إلى إيبسويتش الأسبوع الماضي، وكانوا هناك، وكان مشجعوهم هناك، وكان هناك ضجيج طوال المباراة. شعرت أننا أبقينا الجميع هادئين هنا حتى النهاية".
سنوب دوج يحظى بمعاملة ملكية
جاءت رحلة سنوب دوج إلى ملعب Swansea.com بعد مشاركته البارزة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وحرص النادي على أن تكون زيارته الأولى زيارة لا تُنسى. وصل الفنان الأمريكي قبل حوالي ثلاث ساعات من بدء المباراة، وطلب من المشجعين أن يجلسوا في مقاعدهم مبكراً لتنسيق عرض لف المناشف. سار على أرض الملعب عبر حرس شرف مكون من 20 شاباً سيمثلون ويلز في كأس العالم للأطفال المشردين 2026، متقبلاً تماماً دوره في هرمية النادي الويلزي.
مرتديًا اللون الأبيض التقليدي للنادي وشعار سوانسي على سترته، أكمل سنوب لفة شرفية على أنغام موسيقى الروك الصاخبة. شوهد مغني الراب وهو يعانق سيريل ذا سوان، التميمة الرسمية للنادي، ويتفاعل مع 20233 مشجعًا حضروا المباراة. بدا أن حضوره أعطى دفعة للفريق المضيف، الذي تمكن في النهاية من انتزاع نقطة دراماتيكية في اللحظات الأخيرة من المباراة بفضل هدف التعادل الذي سجله ليام كولين.
- Getty Images Sport
ماتوس يشيد بالتأثير الإيجابي للمالك
كان فيتور ماتوس، مدرب سوانسي، سعيدًا للغاية بتأثير الزائر الشهير، وكشف أن مغني الراب دخل إلى مقر النادي بعد صافرة النهاية. أكد ماتوس أن سنوب ليس مستثمرًا سلبيًا، مشيرًا إلى شغفه الحقيقي بالرياضة ورغبته في رؤية الفريق ينجح تحت إشرافه. وقد ساهمت الأحداث الدرامية في نهاية المباراة في رفع معنويات مجموعة الملاك الذين احتفلوا بسلسلة من تسع مباريات دون هزيمة على أرضهم.
وفي معرض حديثه عن اللقاء في غرفة الملابس، قال ماتوس: "بعد المباراة، جاء إلى غرفة الملابس وتحدث مع اللاعبين. إنه شخص يحب المشاركة، ليس فقط معنا ولكن مع المنتخب الأولمبي (للولايات المتحدة) أيضًا. إنه يحب الرياضة ويحب الرياضيين. إنه يحب النادي ويحب المدينة ويريد أن يكون هنا. أعتقد أن كل هذا إيجابي وكان سعيدًا حقًا لأنه شعر أن الفريق يتمتع بالعقلية الصحيحة. شعر أن الفريق قادر على المضي قدمًا".
إعلان