مدرب إنتر كريستيان تشيفو يتعرض لانتقادات شديدة بسبب هجومه "الغبي" و"غير المقبول" على بيير كالولو بعد حصوله على بطاقة حمراء في الفوز المثير للجدل على يوفنتوس

امتدت تداعيات ديربي إيطاليا السامة إلى الاستعدادات في منتصف الأسبوع، حيث لم تظهر أي بوادر على تهدئة الحرب الكلامية بين يوفنتوس وإنتر. في حين كان من المفترض أن يركز سباليتي بشكل كامل على مباراة فريقه الحاسمة في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي، اضطر مدرب يوفنتوس بدلاً من ذلك إلى التعليق على ما اعتبره نقصاً في الرقي من جانب دكة البدلاء المنافسة. تعود التوترات إلى تعليقات أدلى بها تشيفو لاعب إنتر، الذي ورد أنه أهان كالولو في النفق بعد طرد المدافع خلال هزيمة يوفنتوس المؤلمة 3-2.

سباليتي، الذي لا يزال يشعر بالمرارة من الهزيمة التي اتسمت بالجدل التحكيمي، استاء من قيام اللاعب الروماني السابق بركل لاعب وهو ساقط على الأرض. ويُزعم أن تشيفو وصف كالولو بـ"الغبي" لطرده، وهي ملاحظة يرى سباليتي أنها تتجاهل حقيقة الظلم الذي تعرض له مدافعه.

وقال سباليتي لشبكة سكاي سبورت: "لم أكن أتوقع أن يصف تشيفو كالولو بالغبي. يتم وصفه بالغبي بعد ارتكابه خطأين فادحين. هذا أمر غير مقبول، أو ربما يجب أن أتحدث أيضًا عن لاعبي إنتر...". استخدام كلمة "بيشيرو" من اللهجة التوسكانية يسلط الضوء على الطبيعة الشخصية لإحباط سباليتي، حيث اقترح أن يبحث طاقم النيرازوري في مشاكلهم الداخلية قبل انتقاد الآخرين، نظراً للطبيعة المثيرة للجدل لفوزهم.