مدرب إشبيلية يتلقى عقوبة قاسية بالحرمان من المشاركة في سبع مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ساخنة بالدوري الإسباني، كما تم إيقاف لاعبين اثنين عن المشاركة في المباريات

حصل ألميدا على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد بعد أن احتج بشدة على قرارات الحكم. وتصاعدت حدة الحادث عندما دخل الملعب وواصل احتجاجاته لمدة دقيقة كاملة تقريبًا. بعد طرده، اندفع المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 52 عامًا إلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وواجه الحكم بغضب لأكثر من دقيقة، مما دفع المسؤولين والمراقبين على حد سواء إلى إجراء مزيد من التدقيق في سلوكه.

تم تصنيف الحظر الكلي المفروض على ألميدا إلى عدة مخالفات محددة لاحظها المسؤولون. يتضمن التفصيل ثلاث مباريات بسبب "ازدراء"، وهو الجزء الأكثر خطورة من الحكم وينبع من الكلمات أو الإيماءات التي تم التقاطها بعد إظهار البطاقة الحمراء. علاوة على ذلك، حصل على عقوبة مبارتين بسبب الاحتجاجات، وهي السبب الأول لطرده، بالإضافة إلى مباراة واحدة بسبب "سلوك مخالف لقواعد السلوك الرياضي"، يتعلق بركله زجاجة مياه ومواجهته مع مساعدي الحكام. أضيفت المباراة الأخيرة بسبب "عدم الذهاب إلى غرفة الملابس"، بعد أن بقي في منطقة النفق وأخر خروجه من المنطقة الفنية.