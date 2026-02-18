مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا يتحدث عن رد الفعل "الخاطئ تمامًا وغير العادل" تجاه تجاهله لمطاردي التوقيعات خارج استاد الإمارات

بينما كان يستمتع بأمسية هادئة نسبيًا على خط التماس، عاش أرتاتا لحظة من الارتباك عند خروجه من استاد الإمارات. في طريقه إلى سيارته وإلى الشوارع المحيطة، سرعان ما وجد نفسه عالقًا في زحام مروري شديد.

أدى هذا التأخير إلى لفت انتباه المشجعين الذين ما زالوا يتجولون في المنطقة. اقترب أحد المشجعين من سيارة أرتاتا وطلب منه توقيعه على قميص، مدعياً أنه لابنه.

لكن الطلب وقع على أذن صماء، حيث اختار مدرب أرسنال عدم فتح نافذة سيارته أو إخراج قلم. استمر المشجع في محاولاته لجذب انتباه أرتاتا بينما كان يتحرك ببطء في طابور السيارات، لكن اللقاء انتهى من جانب واحد، تاركًا المشجع خالي الوفاض.