مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا يتحدث عن رد الفعل "الخاطئ تمامًا وغير العادل" تجاه تجاهله لمطاردي التوقيعات خارج استاد الإمارات
أرتاتا يرفض طلب توقيع
بينما كان يستمتع بأمسية هادئة نسبيًا على خط التماس، عاش أرتاتا لحظة من الارتباك عند خروجه من استاد الإمارات. في طريقه إلى سيارته وإلى الشوارع المحيطة، سرعان ما وجد نفسه عالقًا في زحام مروري شديد.
أدى هذا التأخير إلى لفت انتباه المشجعين الذين ما زالوا يتجولون في المنطقة. اقترب أحد المشجعين من سيارة أرتاتا وطلب منه توقيعه على قميص، مدعياً أنه لابنه.
لكن الطلب وقع على أذن صماء، حيث اختار مدرب أرسنال عدم فتح نافذة سيارته أو إخراج قلم. استمر المشجع في محاولاته لجذب انتباه أرتاتا بينما كان يتحرك ببطء في طابور السيارات، لكن اللقاء انتهى من جانب واحد، تاركًا المشجع خالي الوفاض.
أرتاتا يروي جانبه من القصة
كان أرتاتا برفقة زوجته وقت اللقاء، وهو عامل أبرزه كسبب رئيسي لقراره بإبقاء نافذة سيارته مغلقة. وفي حديثه عن هذا الموضوع، أعرب مدرب أرسنال عن إحباطه من الطريقة التي تم بها تصوير هذا الموقف في وسائل الإعلام ومن قبل المتفرجين.
وقال: "أحاول دائمًا أن أكون محترمًا للغاية. أحب التوقيع والتقاط الصور بقدر ما أستطيع. أعتقد أن هذا جزء من دورنا. لكن هناك بعض الأمور المتعلقة بالأمن التي يجب أن نحترمها. وخاصة عندما يقوم بعض الأشخاص بذلك، فهم لا يفعلون ذلك للأسباب الصحيحة. لدينا أمثلة أخرى. آخر مرة كانت زوجتي هناك، وما نشرته وسائل الإعلام كان خاطئًا تمامًا وغير عادل. لكن هذا هو الحال".
سارع رئيس فريق آرسنال إلى الإشارة إلى أن أفعاله لم تكن نابعة من عدم تقديره لقاعدة المشجعين، بل من التزامه الصارم بإجراءات السلامة التي يتخذها النادي. قام آرسنال بتحديث بروتوكولات الأمان الخاصة به قبل ثلاثة أعوام، ونصح اللاعبين والطاقم التدريبي صراحةً بتجنب فتح نوافذ السيارات عند اقتراب الحشود منهم في المناطق غير الآمنة. أشار أرتاتا إلى أن البيئة التي تحيط بالشخصيات البارزة داخل السيارة تجعلهم يشعرون بأنهم معرضون بشكل خاص لسلوك غير متوقع من الجمهور.
وأضاف أرتيتا دفاعًا عن سمعته كأحد أكثر المدربين تفاعلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز: "أفضل التحدث عن الأشخاص الرائعين الآخرين الذين يأتون بصدق لأنهم يريدون التفاعل معنا. وأعتقد أن الجميع يعرفني، ويعرف مدى سعادتي بالقيام بذلك".
أرتاتا يشعر بأنه "مكشوف" بسبب التكنولوجيا
في العصر الحديث للهواتف الذكية، يتم تسجيل كل تفاعل وتوزيعه عالميًا في غضون ثوانٍ. تحدث أرتاتا عن الشعور بـ"التعرض" عندما يحيط المشجعون بسيارته الشخصية أثناء عودته إلى المنزل. "لكن هناك لحظات وسياقات لا يكون فيها الأمر كذلك. وعندها نحتاج إلى شخص ما هناك لحمايتنا أيضًا، لأنه إذا لم يكن هناك أحد، فسوف نتعرض للخطر، ولن نتمكن من الخروج من السيارة، ولن نشعر بالراحة هناك. لكن هذا كل شيء. أنا أتحمل ذلك"، أوضح.
دأبت إدارة أرسنال على دعم موظفيها في مثل هذه المواقف، مع إعطاء الأولوية للسلامة على حساب فرصة التوقيع على الأوتوغرافات. من خلال التأكيد على وجود زوجته، حوّل أرتاتا التركيز إلى حماية عائلته، وهو موقف قسم مشجعي الغانرز.
الحفاظ على علاقة حقيقية
على الرغم من رد الفعل "غير العادل"، أصر أرتاتا على أنه لا يزال ملتزمًا بإقامة علاقة إيجابية مع المشجعين الذين يعاملون الموظفين باحترام حقيقي. لا يزال أرتاتا أحد أكثر الشخصيات شعبية في النادي منذ أن قاده للعودة إلى المنافسة على اللقب، لكنه يشعر بوضوح أن هناك خطًا تم تجاوزه خلال حادثة مساء الأحد هذه. يبدو أن المدير الفني حريص على تجاوز الجدل والتركيز على مساعي النادي على أرض الملعب في ظل جدول مبارياته المزدحم.
في النهاية، يذكرنا تفسير الإسباني الحازم بالديناميكية المعقدة بين الرياضيين النخبة والجمهور. مع استمرار تداول الفيديو، تظل المناقشة حول آداب المشجعين وخصوصية اللاعبين موضوعًا ساخنًا في أروقة الإمارات. بالنسبة لأرتاتا، تظل الأولوية واضحة: حماية عائلته واتباع إرشادات السلامة التي وضعها النادي، بغض النظر عن الضجة التي أحدثها على وسائل التواصل الاجتماعي جامعو التذكارات أو المتفرجون المستاؤون.
