ittihad - Fahad Al-Muwallad - Romarinho 22-8-2021al ittihad twitter
محمود خالد

"أرشح فهد المولد للفريق الحالي" .. مدرب الاتحاد السابق يحذر كونسيساو من ثلاثي الأهلي!

المدرب الذي لم يفز على الأهلي مطلقًا..

تحدث الروماني فيكتور بيتوركا، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن مدى قدرة العميد على الفوز ضد الأهلي، في ديربي جدة، والذي وصفه بأنه "غير مضمون"، رغم وجود نجوم على غرار كريم بنزيما ونجولو كانتي.

ويستضيف الاتحاد نظيره الأهلي، على ملعب الإنماء بجدة، مساء الغد "السبت"، في قمة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

  • ماذا قال بيتوركا عن مواجهة الأهلي؟

    وقال بيتوركا، في تصريحات لموقع قناة "العربية"، إنه إذا كان يدرّب الاتحاد في الوقت الحالي، فإن التشكيل الحالي لا يضمن له الفوز على الأهلي، حتى مع وجود لاعبين مثل بنزيما وكانتي، فهذا لا يعني أن النقاط الثلاث ستكون مؤكدة.

    ونوّه بيتوركا بأنه يخشى على الاتحاد، من ثلاثي الأهلي "رياض محرز وماتيوس جونسالفس وإنزو ميلوت"، وبشكل عام، فإنه يستحيل توقع النتائج في عالم كرة القدم.

    • إعلان
  • FBL-WC-2022-FRIENDLY-KSA-USAAFP

    أتمنى ضم فهد المولد

    وتلقى بيتوركا سؤالًا بشأن ضم اسمين لقائمة الاتحاد الحالية، من نظيرتها التي دربها قبل 10 سنوات، بقوله "سأختار فهد المولد الذي أتمنى له شفاءً عاجلًا، وأيضًا سولي مونتاري".

    ووسط دعوات الجماهير، لا يزال فهد المولد يخضع للعلاج، بعد دخوله في غيبوبة، إثر الحادث الذي تعرّض له، في سبتمبر 2024، بالسقوط من شرفة منزله على جسم إسمنتي، في إمارة دبي، خلال قضاء فترة إجازة حصل عليها مع ناديه الشباب، فيما أظهر التشخيص الطبي معاناة المولد من كسور في العظام والجمجمة.

    ويملك فهد المولد، مسيرة طويلة مع نادي الاتحاد، منذ تصعيده للفريق الأول في عام 2011، فيما قضى فترة إعارة قصيرة في ليفانتي الإسباني، خلال عام 2018، بينما انتقل إلى صفوف الشباب عام 2022.

  • Victor Piturca - Romaniayasin

    المدرب الذي لم يفز على الأهلي

    ويملك فيكتور بيتوركا، ولايتين في تجربته التدريبية مع الاتحاد، الأولى في الفترة بين أكتوبر 2014 ويوليو 2015، والثانية من ديسمبر 2015 حتى يوليو 2016.

    وقابل الاتحاد نظيره الأهلي، تحت قيادة فيكتور بيتوركا، خلال أربع مواجهات، لم تسفر عن أي فوز لصالح العميد، حتى تلقى هزيمتين وتعادلين.

    وفيما يلي، نستعرض مواجهات الاتحاد والأهلي، بقيادة فيكتور بيتوركا، على النحو التالي..

    * الجولة 13 من دوري المحترفين "2014-2015": الأهلي (1-1) الاتحاد.

    * الجولة 26 من دوري المحترفين "2014-2015": الاتحاد (1-1) الأهلي.

    * نصف نهائي كأس ولي العهد "2015-2016": الاتحاد (0-1) الأهلي.

    * الجولة 21 من دوري المحترفين "2015-2016": الأهلي (4-2) الاتحاد.

  • Fabinho Hossam Aouar IttihadGetty

    غيابات الاتحاد في ديربي جدة

    وتأكد غياب البرازيلي فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، عن مباراة الديربي أمام الأهلي، بسبب الإيقاف لمباراة واحدة، بقرار من لجنة الانضباط والأخلاق، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الخليج، بالجولة الماضية.

    ويغيب أيضًا، عن الديربي، المدافع سعد آل موسى، بعد تعرضه لإصابة قوية بكسر في الكاحل، خلال المشاركة في تدريبات الفريق، الأربعاء الماضي.

    ويفاضل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، بين ثلاثة أسماء لتعويض غياب آل موسى، وهم حسن كادش وسيميتش ومحمد برناوي.

    في المقابل، ينتظر مشاركة الثنائي كريم بنزيما وموسى ديابي، وجاهزيتهما لمباراة الديربي، بعد المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

  • Venezia v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    الاتحاد مع كونسيساو .. ثأر وريمونتادا تاريخية

    وتولى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مطلع أكتوبر الماضي، خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

    واستهل كونسيساو مشواره مع العميد، بتعادل مع الفيحاء (1-1)، في المجمعة، ضمن دوري روشن، فيما حقق الاتحاد، انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة في أولى جولتين، ليقتنص ثلاث نقاط أمام مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة (4-1) في الجولة الثالثة.

    وعاد الاتحاد للدوري، ليتلقى خسارة في كلاسيكو الجولة السادسة، أمام الهلال، بنتيجة (0-2)، فيما وصف أسطورة النادي، محمد نور، المدرب كونسيساو بأنه يملك شخصية ويصنع نهجًا تكتيكيًا للفريق، بعد قراره الجدلي باستبعاد الحارس بريدراج رايكوفيتش من المواجهة.

    ونجح الاتحاد في الثأر من النصر، بعد هزيمتين في كأس السوبر ودوري روشن، ليتمكن حامل اللقب من إقصاء كريستيانو رونالدو ورفاقه من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز بنتيجة (2-1)، ليحجز العميد مقعدًا في ربع النهائي، ويضرب موعدًا مع الشباب.

    وفي الدمام، أثار الاتحاد قلق جماهيره، بعد التأخر برباعية الخليج، في مباراة شهدت أخطاء دفاعية فادحة، وطرد فابينيو، إلا أن كتيبة كونسيساو استعادت زمام الأمور في الشوط الثاني، لينجح في تسجيل 4 أهداف وإنهاء المباراة بنقطة التعادل.

    وتمكن الاتحاد من تحقيق انتصاره الثاني آسيويًا ضد الشارقة الإماراتي بنتيجة (3-0)، ليحيي آماله في المنافسة على مقعد مؤهل إلى الأدوار الإقصائية.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
القادسية crest
القادسية
القادسية
كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب