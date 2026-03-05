Getty
مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير رفض دفع رشوة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني للشرطة اليونانية "لإسقاط تهمة الاعتداء في ميكونوس"
تأجلت إعادة محاكمة ماجواير أربع مرات
حُكم على ماجواير في البداية بالسجن لمدة 21 شهراً، لكن تم إلغاء هذا الحكم عند الاستئناف بموجب القانون اليوناني. وتأجلت إعادة المحاكمة أربع مرات - في البداية في مايو 2023 بسبب عدم توفر محامي الدفاع عن الشاب البالغ من العمر 33 عاماً، ثم مرة أخرى في فبراير 2024 بسبب إضراب المحامين في اليونان، ومرة أخرى في مارس وأكتوبر 2025.
ومن المتوقع أن يقدم ماجواير - الذي كان يقضي عطلته مع ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم أخته وأخوه وزوجته، وقت وقوع الاعتداء المزعوم - استئنافًا أمام المحكمة العليا اليونانية بعد أن برأه أحد القضاة وأدانه قاضيان آخران. ووصف الحكم الأخير بأنه "فوضى".
الشرطة اليونانية تزعم أنها قدمت عرض تسوية
بينما يواصل محاولاته لتبرئة اسمه، ذكرت صحيفة "ذا صن" أن ماجواير أُبلغ بأن دفع مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني سيؤدي إلى تسوية القضية، حيث زعمت إحدى المصادر أن "محاميي الشرطة السرية المتورطين في المواجهة التي وقعت في وقت متأخر من الليل" قد "عرضوا مرارًا وتكرارًا تسوية خارج المحكمة".
ويزعم مصدر صحيفة "ذا صن" أن: "عرضوا عليه أن يغضوا الطرف عن القضية إذا دفع 50 ألف جنيه إسترليني. لكنه يفضل أن يُدان على أن يدفع رشوة. لن يتم تقديم أي اعتذار أو دفع أي مبلغ، وسوف يبرئ هاري اسمه. لن يتوقف عن الكفاح حتى يحدث ذلك، وسوف يلجأ إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر".
وتابع المصدر قائلاً: "لقد كان الأمر دائماً يتعلق بدفع المال. لم يدفع فلساً واحداً ولن يفعل ذلك أبداً. لقد تمسك بمبادئه وقيمه ولن يتنازل. على مدى ست سنوات، أخبرونا مراراً وتكراراً أن الأمر يمكن تسويته إذا دفع 50 ألف جنيه إسترليني. السبب في وصول الأمر إلى هذا الحد هو أن هاري لن يفعل ذلك. سيتم الكشف عن كل شيء في فيلمه الوثائقي القادم".
أثناء استجواب السلطات اليونانية، قال مصدر صحيفة "ذا صن": "كانت الترجمات التي قدمتها الشرطة بمستوى طلاب المدارس الابتدائية. كان مجرد تخمين لمجرد معرفة ما قالوا إنه حدث".
ما قاله ماغواير عن الحادث
أمضى ماجواير ليلتين في الحجز لدى الشرطة عقب الحادث الذي وقع في إحدى الليالي في جزيرة ميكونوس. ويزعم محاموه أن رجلين حقنا شقيقته دايسي بمادة مجهولة تسببت في إغمائها.
قال ماجواير لبي بي سي في عام 2020: "اقترب رجلان من أختي الصغيرة. سألوها من أين هي، فردت عليهم. رأت خطيبتي فيرن عيني أختي الصغيرة تتجهان إلى مؤخرة رأسها. كانت تفقد الوعي. كانت تفقد وعيها وتستعيده".
وقد صرح فريق دفاعه منذ ذلك الحين أنه عندما طلب ماجواير ومجموعة من أفراد عائلته وأصدقائه سيارة لإيصال ديزي إلى مستشفى قريب، تم نقلهم بدلاً من ذلك إلى مركز للشرطة وتعرضوا للاعتداء من قبل ضباط يرتدون ملابس مدنية.
قال ماجواير عن تلك الحادثة: "فكرت في البداية أننا نتعرض للاختطاف. ركعنا على ركبنا. رفعنا أيدينا في الهواء. بدأوا في ضربنا. كانوا يضربونني على ساقيّ، قائلين إن مسيرتي المهنية انتهت. لا مزيد من كرة القدم: "لن تلعب مرة أخرى". في تلك اللحظة، اعتقدت أنه لا توجد فرصة. هؤلاء هم رجال الشرطة، أو لا أعرف من هم. لذا حاولت الهرب. كنت في حالة من الذعر والخوف الشديدين، خائفًا على حياتي طوال الوقت".
ووصف ماجواير الاتهامات بأنه دفع شرطيًا حاول تقييده بالأصفاد - مما تسبب في إصابات في ساقه وظهره - وأنه عرض رشوة على الضباط بأنها "سخيفة".
وأضاف عن الحادثة المؤسفة: "كان الأمر مروّعًا. لا أريد أن أكرره أبدًا. هذه هي المرة الأولى التي أدخل فيها السجن، ولا أتمنى ذلك لأي شخص. لا أشعر أنني مدين بأي اعتذار لأي شخص. الاعتذار يكون عندما ترتكب خطأً ما.
"هل أندم على وقوعي في هذه الموقف؟ من الواضح أن الموقف جعل الأمور صعبة، وأنا ألعب لأحد أكبر الأندية في العالم، لذا أندم على تعريض المشجعين والنادي لهذه المحنة. لكنني أعتقد أن هذا كان يمكن أن يحدث في أي مكان. أنا أحب اليونان. أعتقد أن لاعبي كرة القدم يتعرضون لانتقادات بسبب محاولتهم الابتعاد عن كل ما هو في أعين الجمهور. هذه ليست الطريقة التي أريد أن أعيش بها حياتي.
"لدي ثقة كبيرة في القانون اليوناني. إعادة المحاكمة ستمنحنا مزيدًا من الوقت لجمع الأدلة، والسماح للشهود بالدخول إلى المحكمة، وأنا واثق تمامًا من أن الحقيقة ستظهر وتُقال".
ماجواير يركز على مانشستر يونايتد ويحاول الانضمام إلى منتخب إنجلترا في كأس العالم
لم يُطلب من ماجواير حضور الجلسة التي صدر فيها حكم إعادة المحاكمة، حيث قام فريق محاميه بتمثيله. وكان المدافع المخضرم، الذي لا يزال يأمل في الانضمام إلى منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، يستعد بدلاً من ذلك لمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل في سانت جيمس بارك - حيث تعرض الشياطين الحمر لهزيمة 2-1 أمام فريق ماغبايز المكون من 10 لاعبين.
