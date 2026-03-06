Getty
مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي يصبح الهدف الأول لريال مدريد بعد تراجع نجم بوروسيا دورتموند في قائمة أهداف العملاق الإسباني
ريال مدريد يوجه اهتمامه إلى مدافع ليفربول
أفادت التقارير أن ريال مدريد قد غيّر استراتيجيته في سوق الانتقالات الصيفية بشكل جذري، حيث حدد مدافع ليفربول كوناتي كلاعب أساسي لتعزيز خط دفاعه. وقد صعد اللاعب الدولي الفرنسي إلى قمة قائمة المرشحين في سانتياغو برنابيو، في الوقت الذي يستعد فيه النادي لإجراء تغييرات كبيرة في خط دفاعه.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد إلى تأمين مستقبل الفريق الذي قد يشهد رحيل الثنائي المخضرم ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر. وفي حين أن النادي كان قد خفف من اهتمامه باللاعب السابق في رب لايبزيغ، إلا أن سلسلة من الفرص الضائعة في أماكن أخرى دفعت فلورنتينو بيريز وفريق التوظيف التابع له إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع نجم الدوري الإنجليزي الممتاز.
تغيير في الخطط في العاصمة الإسبانية
أعاد عدم وجود بدائل في السوق إحياء اهتمام مدريد بكوناتي. فقد فات النادي بشكل ملحوظ مارك جوي، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في يناير، ودايوت أوبامكانو، الذي التزم مؤخرًا بمستقبله مع بايرن ميونيخ.
وقد أثر هذا التطور بشكل مباشر على نيكو شلوتربك لاعب بوروسيا دورتموند. وفقًا لصحيفة BILD، لم يعد اللاعب الدولي الألماني على رأس قائمة رغبات النادي الإسباني، الذي يتجه بدلاً من ذلك إلى ضم لاعب ليفربول.
حل لغز الدفاع
أحد العوامل الرئيسية في هذا التحول الاستراتيجي هو الجدوى المالية للعملية. الوضع الحالي لكوناتي في أنفيلد يجعله خيارًا جذابًا لإدارة ريال مدريد مقارنة بالتكاليف الباهظة المرتبطة بأهداف النخبة الأخرى.
في حين أن دورتموند من المرجح أن يطلب مبلغًا يقارب 40 مليون يورومقابل شلوتربك، فإن كوناتي يمثل حلاً اقتصاديًا أكثر بكثير. سيكون المدافع السابق لفريق RB Leipzig متاحًا للانتقال مجانًا هذا الصيف، مما يسمح لريال مدريد بتخصيص ميزانيته لمناطق أخرى من الملعب.
التطلع إلى صيف حاسم
تزداد الحاجة الملحة لتجنيد مدافع وسط من الطراز الرفيع بسبب المخاوف بشأن لياقة روديجر وألابا. أدى عدم توفر الثنائي المخضرم هذا الموسم إلى تكهنات بأنهما قد لا يحصلان على تمديد لعقديهما قبل انتهاء صلاحيتهما في يونيو، حيث لم يشارك الثنائي سوى في 17 مباراة في الدوري الإسباني.
بينما ستواصل إدارة ريال مدريد العمل خلف الكواليس بشأن انتقال كوناتي، سيواصل رجال ألفارو أربيلو معاناتهم على أرض الملعب هذا الموسم. تعرض ريال مدريد لهزيمتين متتاليتين في الدوري، مما جعله يتأخر بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة. سيهدف ريال مدريد الآن إلى العودة إلى طريق الانتصارات عندما يسافر إلى سيلتا فيغو.
