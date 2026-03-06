مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي يصبح الهدف الأول لريال مدريد بعد تراجع نجم بوروسيا دورتموند في قائمة أهداف العملاق الإسباني

أفادت التقارير أن ريال مدريد قد غيّر استراتيجيته في سوق الانتقالات الصيفية بشكل جذري، حيث حدد مدافع ليفربول كوناتي كلاعب أساسي لتعزيز خط دفاعه. وقد صعد اللاعب الدولي الفرنسي إلى قمة قائمة المرشحين في سانتياغو برنابيو، في الوقت الذي يستعد فيه النادي لإجراء تغييرات كبيرة في خط دفاعه.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد إلى تأمين مستقبل الفريق الذي قد يشهد رحيل الثنائي المخضرم ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر. وفي حين أن النادي كان قد خفف من اهتمامه باللاعب السابق في رب لايبزيغ، إلا أن سلسلة من الفرص الضائعة في أماكن أخرى دفعت فلورنتينو بيريز وفريق التوظيف التابع له إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع نجم الدوري الإنجليزي الممتاز.