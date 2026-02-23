Getty Images Sport
مدافع ريال مدريد دين هويجن يعتذر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية بعد نشره منشوراً مسيئاً
هويجن يعتذر علناً على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية
في أعقاب الجدل المتزايد، لجأ النجم البالغ من العمر 20 عامًا إلى حساب ريال مدريد الرسمي على موقع ويبو لإصدار بيان رسمي لمتابعيه في شرق آسيا. سعيًا لتخفيف تداعيات الحادث على منصة تضم أكثر من 582 مليون مستخدم نشط شهريًا، أعرب المدافع عن ندمه على الحادث.
وجاء في البيان: "أعتذر بصدق لأصدقائي الصينيين. لقد قمت في السابق بإعادة توجيه محتوى تضمن رسائل مسيئة دون قصد. كان ذلك غير مقصود تمامًا، وأنا آسف على الألم الذي تسبب فيه".
تصاعد الغضب على موقع ويبو بسبب العبارات العنصرية
على الرغم من سرعة الاعتذار، إلا أن طبيعة المنشور الأصلي تركت طعمًا مرًا لدى الكثيرين. تشير التقارير إلى أن الصورة التي تمت مشاركتها كانت مصحوبة بتعليقات مسيئة للغاية من مستخدمي الإنترنت، بما في ذلك تعليق ادعى أن الشخص المعني يمكن "تغطية عينيه بخيط تنظيف الأسنان". وورد في تعليق آخر ظهر في لقطة الشاشة أن "حتى الصينيين يطلقون عليه لقب صيني"، مما زاد من حدة التوتر المحيط بالمنشور. ألقت هذه الحادثة بظلالها على سمعة النجم الصاعد الذي يواصل تطوره في ملعب برنابيو.
على الرغم من الاعتذار الرسمي، لا يزال العديد من المشجعين في الصين غير راضين عن طريقة تعامل النادي مع الموقف. وأشار النقاد إلى أن البيان لم يُنشر إلا على Weibo، وهي منصة تستهدف السوق الصينية بشكل خاص، ولم يُنشر على حسابات Huijsen وريال مدريد العالمية على Instagram أو X. وقد أدى ذلك إلى مطالبات باعتذار أكثر شفافية على مستوى العالم أو بيان بالفيديو، حيث شكك المشجعون في صدق الندم أو اعتبروه مجرد محاولة لحماية المصالح التجارية الكبيرة للنادي في المنطقة.
تاريخ من التوترات الدبلوماسية
ليست هذه المرة الأولى التي يضطر فيها العملاق الإسباني إلى التعامل مع موقف دبلوماسي حساس فيما يتعلق بعلاقته مع الصين. في عام 2024، اضطر النادي إلى النأي بنفسه عن أحد المشجعين الذي تم تصويره وهو يغني أغنية تحتوي على إهانات ضد الصين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند. اتخذت السفارة الصينية في إسبانيا خطوة غير عادية بتقديم احتجاج رسمي، ووصفت سلوك المشجع بأنه "مهين للصين، ومبتذل، وذو طابع سيئ". رد النادي بإدانة الفيديو والإصرار على أن تصرفات فرد واحد لا تعكس القيم الأساسية لريال مدريد.
الخلاف العنصري يلقي بظلاله على مباراة بنفيكا
توقيت زلة هويجسن على وسائل التواصل الاجتماعي محرج بشكل خاص بالنسبة لإدارة ريال مدريد. ينتظر النادي حاليًا نتائج تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في مزاعم الإساءة العنصرية من قبل لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني، الموجهة إلى المهاجم النجم فينيسيوس جونيور خلال مباراة أخيرة. وقد أعرب نادي "البلانكوس"عن دعمه الصريح للاعب البرازيلي، الذي كان هدفًا متكررًا للتمييز، مما يجعل أي قضايا تأديبية داخلية تتعلق بمواضيع مماثلة مصدر قلق كبير للرئيس فلورنتينو بيريز ومجلس الإدارة.
مع تزايد عولمة عالم كرة القدم، أصبح التدقيق في سلوك اللاعبين على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى. بالنسبة لريال مدريد، الحفاظ على صورة نقية في آسيا أمر حيوي لنموه المالي، ويُعد خطأ هويجن تذكيرًا بالمسؤوليات التي تأتي مع ارتداء القميص الأبيض الشهير. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا سيواجه مزيدًا من العقوبات الداخلية، ولكن في الوقت الحالي، سيكون التركيز على ضمان أن تكون أفعاله على أرض الملعب أكثر تأثيرًا مع اقتراب مباراة الإياب في الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا.
