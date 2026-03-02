AFP
"مخيف عندما تسمع صوت الصواريخ" - نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند يتحدث عن رعب الإغلاق في دبي مع سقوط "قنابل كبيرة" وسط الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران
الانتقال إلى دبي وسط توترات الشرق الأوسط
انتقل المدافع السابق لمانشستر يونايتد ريو فرديناند وزوجته كيت إلى الإمارات العربية المتحدة في أغسطس الماضي بحثًا عن بداية جديدة. انتقل اللاعب البالغ من العمر 47 عامًا مع أطفاله شاي وكري وتيا، لينضم إلى قائمة متزايدة من المشاهير الذين اختاروا دبي موطنًا لهم. وقد اتخذت شخصيات بارزة مثل الملاكم السابق أمير خان والممثلة الهوليوودية ليندسي لوهان خطوات مماثلة في السابق، مما يسلط الضوء على جاذبية المدينة القوية كملاذ حصري وآمن للأثرياء والمشاهير.
ومع ذلك، فإن التصعيد الأخير والمفاجئ في التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة قد حطم هذا الشعور بالأمان بشكل عنيف. لقد حول الصراع بشكل أساسي مسكن العائلة الفاخر إلى مأوى مؤقت. وبدلاً من الاستمتاع بنمط الحياة الفاخر الذي يرتبط عادةً بهذه المدينة-الدولة، وجدت عائلة فرديناند نفسها في وضع إغلاق غير مسبوق، مما جعلها تشعر بالضعف وعدم اليقين الشديد بشأن مستقبلها القريب.
ريو فرديناند يشارك تجربته في الحجر الصحي في دبي
في حديثه الصريح في بودكاسته "Rio Ferdinand Presents"، وصف نجم أولد ترافورد الأضرار النفسية التي خلفتها الغارات الجوية المرعبة. وأوضح النجم الإنجليزي السابق كيف أثرت هذه الأوضاع على حياتهم اليومية. "لن أكذب، كانت أسبوعًا مختلفًا بالنسبة لي. أولاً، أنا في حالة جيدة هذا الصباح لأن جميع أفراد العائلة مارسوا التمارين الرياضية. كما هو الحال في كوفيد، تقوم العائلة بأكملها بأشياء لا نفعلها عادةً معًا"، قال.
شكلت حالة عدم اليقين عبئًا ثقيلًا على فرديناند. ووصف بوضوح الأصوات المروعة التي ترددت فوق منزلهم، معترفًا: "من المخيف أن تسمع صوت الصواريخ والطائرات والمقاتلات... وتسمع صوت القنابل الكبيرة". وإدراكًا لدوره الحاسم، أضاف: "من المهم أن تشرح لأطفالك ما يحدث وتساعدهم على تجاوز هذه اللحظة، خاصة بصفتي الأب في المنزل. تريد أن تحاول الحفاظ على هدوئك"."
عائلة تبحث عن الأمان داخل ملجأ مؤقت
مع ارتفاع مستوى التهديد، اضطرت عائلة فرديناند إلى اتخاذ إجراءات تجنبية. دفعتهم السلطات وبروتوكولات الأمن إلى اللجوء إلى تحت الأرض. وفي معرض تعليقه على هذا التغيير الجذري، كشف فرديناند: "لأكون صادقاً معكم، كان الوضع مخيفاً بعض الشيء، ولكن في الوقت نفسه، شعرت بشكل غريب بالأمان والحماية. أصبح الاستوديو الخاص بي مخبأً لي. نصحونا بالذهاب إلى الطابق السفلي... وكنا ننام هنا مع الألحفة والأشياء الأخرى".
قدمت زوجته، كيت، تحديثًا واقعيًا لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، واعترفت بأن شدة الهجمات تركتها في البداية عاجزة عن الكلام. وطمأنت معجبيها، وكتبت الشخصية التلفزيونية السابقة: "شكرًا لكم على جميع رسائلكم وآسفة على الصمت... نحن بأمان. تقوم الحكومة بعمل رائع للحفاظ على هذا الوضع، وعلى الرغم من توتري، أشعر أننا في أيدٍ أمينة للغاية".
إدارة الحياة الأسرية خلال الاضطرابات الإقليمية
على الرغم من الخطر الحقيقي، تمكن الأطفال الصغار من إيجاد جانب إيجابي غير متوقع في هذه المحنة المرعبة. بعيدًا عن الواقع القاسي للصراع الجيوسياسي، اعتبر الأطفال المأوى الطارئ نشاطًا ممتعًا. كما ذكرت كيت في رسالتها الصادقة: "نأمل أن تكون الليلة أكثر هدوءًا، فقد كانت الليلة الماضية مخيفة للغاية. على الرغم من أن كري وشاي أحباها لأنهما لم يصدقا أننا جميعًا سننام في الطابق السفلي".
وتزداد الحالة تعقيدًا لأن العائلة مقسمة بين قارتين. فقد بقي ابنا ريو الأكبران، لورنز وتيت، في المملكة المتحدة لمتابعة مسيرتهما الكروية، مما أنقذهما من التهديدات العسكرية النشطة. وفي الوقت نفسه، يوازن فرديناند بين واجباته الإعلامية ومسؤولية حماية أطفاله الصغار في دبي. وهو يعتمد على البنية التحتية المحلية، ويحافظ على مرونة قوية بينما تعاني عائلته من فترة غير مستقرة للغاية في الشرق الأوسط.
