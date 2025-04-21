"لعب بعقله قبل جسده وطمأن الجمهور بعد رعب محمد نور!" .. كريم بنزيما يدخل تاريخ الاتحاد أمام الاتفاق

بنزيما يحلق بنادي الاتحاد عاليًا..

يوم بعد آخر.. يثبت المهاجم الكبير كريم بنزيما؛ أنه يستحق لقب "قائد ثورة" الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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بنزيما أكمل أداءه الرائع مع نادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي؛ ليقوده للفوز (3-2) على الاتفاق، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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الاتحاد بقيادة بنزيما استغل هدية الشباب، بأفضل طريقة ممكنة؛ حيث كان الليث قد تعادل (2-2) مع نادي الهلال، مساء اليوم أيضًا، ضمن منافسات نفس الجولة.

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وبالتالي.. وصل الاتحاد إلى النقطة 68، في "صدارة" دوري روشن السعودي للمحترفين؛ موسعًا الفارق إلى 6 نقاط مع نادي الهلال، صاحب المركز الثاني.

أما نادي الاتفاق؛ فتجمد عند النقطة 40، في "المركز السابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور كريم بنزيما الرائع، في فوز الاتحاد المهم على الاتفاق..