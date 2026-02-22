لأن الأعين كانت تراقبه هو بالتحديد بعيدًا عن إثارة كلاسيكو الهلال والاتحاد، سقط المهاجم الفرنسي ضحية بعد تعادل الفريقين، بالأمس ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.
محمد نور يقلل من كريم بنزيما بعد الكلاسيكو.. وانتقاد لتصرف الاتحاد معه: ما حدث سقطة وعليهم احترامه!
الهلال والاتحاد يتعادلان
حل العميد بقيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو أمس السبت، ضيفًا على الزعيم بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، على استاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.
الكلاسيكو حسمه التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، إذ تقدم الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل الجزائري حسام عوار للضيوف في الدقيقة 53 من عمر المباراة.
هذا التعادل جاء رغم لعب كتيبة سيرجيو كونسيساو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، على إثر طرد المدافع حسن كادش بكارت أحمر مباشر، بداعي عرقلة لاعب الخصم الذي كان في طريقه نحو الانفراد بالحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش.
فيما كان هذا الكلاسيكو هو المواجهة الأولى للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما أمام فريقه السابق "الاتحاد"، بعد الرحيل عنه في الميركاتو الشتوي المنقضي (2026)، بفسخ العقد بين الطرفين، على إثر خلافات مالية بشأن العقد الجديد.
محمد نور يقلل من بنزيما
"الحكومة" لم يقدم المنتظر منه خلال 90 دقيقة شارك بها أمام الاتحاد، ما عرضه للسخرية والتقليل من المنتمين لفريقه السابق.
أحد من سخروا منه هو الأسطورة محمد نور، الذي أكد أن الهلال كان يلعب بعشرة لاعبين وليس 11 أمام الاتحاد، في ظل عدم ظهور بنزيما في الشوط الثاني تحديدًا.
ونشر "القوة العاشرة" فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، قال به أمام مشاهد بنزيما من الكلاسيكو: "هناك لاعبين لم نسمع أسماءهم في الشوط الثاني من الكلاسيكو، كنا نلعب 10 ضد 10، عشرة في الملعب وحارس، والله الاتحاد لم يكن ناقصًا أي لاعب".
وأضاف في إشارة لطرد حسن كادش: "والله لاعبونا كانوا كاملين وليس ناقصين، 11 ضد 11، لأن الهلال به لاعب ناقص، لم نره بالملعب".
الاتحاد يسخر بـ"العربي"
الحساب الرسمي لنادي الاتحاد الناطق باللغة العربية كذلك لم يرحم قائده السابق، حيث تكفّل بالسخرية منه مقارنة بقائد الفريق الحالي البرازيلي فابينيو..
ونشر الحساب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة لفابينيو من كلاسيكو الأمس، ومن خلفه يقف كريم بنزيما، معلقًا: "إذا شدّت الشدايد، قائد يشيل المسؤولية على أكتافه".
الاتحاد يسخر بـ"الإنجليزية"
وكي يعرب عن غضبه من تصرف كريم بنزيما في الميركاتو الشتوي 2026 بالرحيل نحو الهلال، لجماهيره الأجانب، لجأ لحسابه الناطق باللغة الإنجليزية عبر منصة "إكس"، لاستكمال سخريته..
نشر حساب النادي الجداوي فيديو للقطة محاولة بنزيما المرور من المدافع الاتحادي أحمد شراحيلي في الكلاسيكو، قبل أن يفشل الفرنسي ويسقط أرضًا.
وعلق الحساب عليها: "ليس من هنا يا كوكو"، في إسقاط على اسم "الدلع" الذي كشف عن أنه الأقرب لقلبه، عبر حوار مع المركز الإعلامي لنادي الهلال قبل أيام قليلة.
انتقاد لتصرف الاتحاد
ما قامت به الحسابات الرسمية لنادي الاتحاد الناطقان باللغتين العربية والإنجليزية، لم يعجب عمر الغامدي؛ لاعب الهلال والشباب السابق، مطالبًا المسؤولين بضرورة احترام النجم الفرنسي، مذكرًا إياهم بأفضله على العميد بعدما قاده الموسم الماضي (2024-2025)، لتحقيق لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الغامدي عبر برنامج "في 90"، على القنوات الرياضية السعودية: "ما حدث من الاتحاد سقطة، نعلم أنهم غاضبون منه ومن تصرفه، لكن هذا لا يلغي كونه هو من حقق لقب الدوري والكأس للنادي وحمل الفريق على أكتافه، وهو من خرج وصرح يومًا ما إنه لن يخرج من الاتحاد إلا بتحقيق لقبي الدوري والكأس".
وتابع: "بنزيما هو من حمل الاتحاد وأعاد الفريق للمنافسة في فترة من الفترات، لذا عليه ألا يسقط عليه في أي حال من الأحوال، يجب أن نكون واعيين في التغريدات. كريم بنزيما له قيمة وعلينا احترامه، حتى وإن رحل .. مع السلامة سيأتي أفضل منه، لكن الإسقاط عليه بقدوم قائد جديد، فبنزيما هو من حمل الفريق على أكتافه في الموسمين الماضيين".
مسيرة بنزيما مع الاتحاد والهلال
صاحب الـ38 عامًا كان قد انتقل للاتحاد في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.
وخلال موسمين في النادي الجداوي، شارك الفرنسي في 83 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، فيما توج بلقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي شتاء 2026، انتقل للهلال في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الاتحاد بالتراضي بعدما رفض عرض التجديد المقدم له، ليشارك بالقميص الأزرق في ثلاث مباريات – حتى الآن – سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر.