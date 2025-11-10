الشد والجذب لا يزال دائرًا عقب فوز الأهلي في ديربي جدة أمام الاتحاد قبل يومين، لكن هذه المرة الهجوم طال أطرافًا خارج الملعب، حيث محمد نور؛ أسطورة الاتحاد، وفهد الهريفي، نظيره في النصر.
"للأسف كأننا أمام شخص آخر لم نكن نعرفه" .. هجوم على محمد نور وفهد الهريفي بسبب دور رياض محرز في هدف الديربي
الأهلي ينتصر في الديربي
الراقي حل ضيفًا على العميد في الثامن من نوفمبر الجاري، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ونجح الضيوف في خطف الثلاث نقاط بفضل هدف وحيد، سجله الجناح الجزائري رياض محرز، بعد مرور عشر دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.
هذا الهدف نال إشادات الكثيرين، حيث رأوا أن محرز نجح بمهارته الفردية في استخلاص الكرة من بين ثنائي الاتحاد حسن كادش والبرتغالي دانيلو بيريرا، ومن ثم وضعها في شباك الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش.
نور والهريفي يعارضان
لكن آخرون يرون أن محرز لم يقم بأي مهارة فردية في الهدف، إنما مرت الكرة العرضية التي أرسلها زميله الإيفواري فرانك كيسييه من بين ثنائي الاتحاد (كادش وبيريرا)، ما خدم محرز لينفرد بالحارس ومن ثم تسديدها بتسديدة قريبة في الشباك .. وهذا الرأي هو ما يؤيده محمد نور وفهد الهريفي!
اللقطة ليست واضحة تمامًا في البث التليفزيوني وحتى مع إعادتها ببطء، لكن نور أكد عبر ظهوره في برنامج "دورينا غير"، أن الكرة "كانت جاهزة أمام محرز ولم يضع أي بصمة عليها قبل التسديد في الشباك"، في وقت حاول به مقدم البرنامج خالد الشنيف إقناعه بدوره في تهيئت الكرة.
أما الهريفي فعلق: "ماني قادر أمشي الفيديو بالبطئ، لكن شوف كيف اصطدمت الكرة في فخذ بيريرا وارتفعت للواقف بعدها ولم يلمسها محرز".
"كأن هذا نور آخر غير الذي عرفناه"
من جانبه، انتقد غرم الله الزهراني؛ الناقد الرياضي بقناة "الرياضية 24"، تعليق محمد نور على هدف محرز، مدعيًا أن ما قاله يكشف عن ضعف إمكاناته في التحليل الفني.
وكتب الزهراني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كنت أظن أن الكابتن محمد نور يملك نظرة فنية ثاقبة بحكم تاريخه الكبير كلاعب مميز يمتاز بالكنترول العالمي والتحضين على الكرة، لاعب كانت الكرة لا تُنتزع منه إلا بصعوبة.
"لكن للأسف ما قدمه كمحلل كشف أن المسألة مختلفة تمامًا وكأننا أمام شخص آخر لا يمت لذلك اللاعب بصلة".
وأضاف: "الشنيف كاد ينفجر من تحليله، والجمهور بين مصدوم وضاحك. ببساطة الكابتن طالع في وادي والتحليل الفني الحقيقي في وادي آخر بعد حديثه عن هدف محرز في الاتحاد".
رد فهد الهريفي
أما الهجوم على أسطورة النصر فكان من قبل متابعي حسابه على منصة "إكس"، حيث اتهموه بالغيرة من المحارب الجزائري، زاعمين أن مهارات محرز تفوق بكثير الهريفي.
لكن كما هي عادته، لم يفوت فهد الهريفي فرصة الرد، حيث كتب: "الحقيقة هدفي، ولا أحب العاطفة والميول التعصبي، خطأ واستفدت منه وفزت (يقصد الأهلي)، لكن قول الحقيقة ولا تبالغ .. محرز لا أحد يشك في مهاراته، لكن صعبة في هذه اللقطة لصعوبة توقعه وقربها ولحركة الكرة".
وأكمل: "واضح للأعمى أنها صدمت في قدم بيريرا ثم صدمت في محرز وذهبت لبيريرا وارتفعت، ما سهل على محرز قرب الكرة ثم مهارته في التسديد .. مبروك الفوز".
وماذا بعد بالنسبة للأهلي والاتحاد؟
كلاهما يخوض فترة راحة حاليًا في ظل التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، بينما يبحث الراقي عن فرصة خوض مباراة ودية أمام الأهلي المصري، يؤجل العميد خطة ودياته لتوقف ديسمبر المقبل، حيث خوض المنتخب السعودي لكأس العرب، إذ يفضل مدربه سيرجيو كونسيساو خوض معسكر خارجي أو بطولة دولية ودية في الرياض، بحسب ما أكدت صحيفة "الرياضية".
وبعد انتهاء توقف نوفمبر الحالي، سيكون الأهلي على موعد مع مباراة صعبة أمام القادسية، في 21 من الشهر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
أما الاتحاد فسيستضيف الرياض في 21 من الشهر ذاته، ضمن الجولة نفسها، على استاد الإنماء في جدة.
ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطة، متأخرًا بثماني نقاط عن النصر "المتصدر"، فيما يحل الاتحاد في المركز الثامن بـ11 نقطة.
وتأتي هزيمة الاتحاد في الديربي أمام الأهلي، ليواصل مدربه الجديد كونسيساو سلسلته السيئة في دوري روشن منذ التعاقد معه في أكتوبر الماضي، إذ خاض من وقتها أربع مباريات، لم يحقق الفوز في أي منها، متلقيًا الهزيمة أمام الهلال والراقي، ومتعادلًا أمام الفيحاء والخليج.
بينما حقق الاتحاد تحت قيادة سيرجيو كونسيساو انتصارين في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الشرطة العراقي (4-1)، والشارقة الإماراتي (3-0)، بجانب التاهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز أمام النصر بثنائية مقابل هدف وحيد.